Ученые НГУ представили результаты своих исследований на Первой Российской газогидратной конференции

Первая Российская газогидратная конференция, объединившая специалистов из разных отраслей науки и крупного бизнеса по всей России, в сферу интересов которых входят газовые гидраты, состоялась в ПГТ Листвянка Иркутской области 25-31 августа. В работе конференции приняли очное участие трое сотрудников Лаборатории теплофизических основ газогидратных технологий Физического факультета Новосибирского государственного университета Антон Мелешкин, Равиль Жданов и Кирилл Гец. Они представили четыре доклада по молекулярному моделированию процесса образования гидрата из воды с различными добавками, ускоряющими процесс, и непосредственно по экспериментальному исследованию данных процессов.

Актуальность представленных работ заключается в изучении возможности ускорения, а самое главное, удешевления процесса гидратообразования, что в будущем ляжет в основу промышленных технологий для описанных выше задач. Представленные работы были выполнены при поддержке гранта РНФ № 22-79-00428.

Газовые гидраты — это особое, напоминающие лед соединение воды и газа. Практически любой газ может образовывать газовый гидрат при контакте с водой, поэтому газовые гидраты природного газа (природные газовые гидраты) являются полезным ископаемым, залегающие в зонах вечной мерзлоты либо на дне океанического шельфа ниже 300 метров. Более 80% всего природного газа находится в этих месторождениях. Также большой интерес связан с возможными технологиями, в основе которых лежат процессы гидратообразования, например, транспортировка природного газа в виде газогидратных «таблеток» при температуре – 20оС, а также процессы разделения газов, опреснения и очистки воды, тушение пожаров и многое другое.

— Изучение газовых гидратов активно ведется уже на протяжении многих десятилетий, но до сих пор нет полного понимания многих процессов, ответственных за их рост, особенно на самом низком, молекулярном, уровне. В данных исследованиях был представлен новый метод изучения данных процессов при помощи классических методов молекулярной динамики, который позволяет сфокусироваться именно на процессе роста, без необходимости моделировать стадии образования, предшествующие непосредственно образованию. Мы считаем, что наш подход позволит лучше понимать процессы, которые лежат в основе гидратообразования, и приблизит промышленное использование газовых гидратов в хозяйственной деятельности человека, — комментирует свою работу старший научный сотрудник ЛабТОГГТ ФФ Равиль Жданов.

Также в рамках конференции была организована экскурсия на экспедиционном научно-исследовательском судне «Г.Ю. Верещагин», которое уже на протяжении нескольких десятилетий исследует дно Байкала, его геологию и фауну от мельчайшего зоопланктона до рыб. Целью мероприятия была демонстрация участникам конференции гидроакустической съемки дна Байкала в районе, где выходит метан, а также отбор проб грунта. Для этого судно было направлено на грязевой вулкан «Кедр», где с помощью эхолотов был зафиксирован выход метана с глубины 650 м. Также специальным оборудованием был выполнен отбор керна со дна озера, в котором были обнаружены вкрапления природного газового гидрата.

— Когда керн достали из трубы, я увидел белые вкрапления природного газового гидрата. Я занимаюсь исследованиями искусственного его получения более 10 лет, и когда увидел гидрат, образованный самой природой, почувствовал настоящий восторг. Мне отломили небольшой кусочек и положили в ладонь. Тепло моих рук плавило гидрат, с шипением выделявший метан, который может гореть! Это очень необычное чувство, когда держишь в руке холодный и одновременно обжигающий горящий кусок гидрата с глубины 600 метров, — поделился своими впечатлениями старший научный сотрудник ЛабТОГГТ ФФ Антон Мелешкин.

