Стартовал конкурс для иностранных аспирантов СПбПУ: Best International Grant for PhD 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого уже в третий раз (2022 и 2023) проводит конкурс — Best International Grant for PhD (BIG PhD 2024). Этот конкурс — часть грантовой программы поддержки лучших проектов иностранных аспирантур. Он реализуется в рамках программы «Приоритет 2030».

В 2024 году основное внимание в рамках конкурса уделено публикационной активности иностранных аспирантов. Участники могут представить сводную информацию о своей научно-публикационной деятельности в журналах SCOPUS, Web of Science, в журналах, включенных в перечень ВАК и ядро РИНЦ, а также публикации, включающие тезисы и доклады на конференциях.

В конкурсе могут участвовать те иностранные аспиранты Политеха, чьи публикации были аффилированы с СПбПУ и опубликованы в период с 2021 по 2024 годы.

При оценке работ будет учитываться уровень публикации и наличие международного соавторства. Иностранные аспиранты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки экспертной комиссии, станут победителями конкурса BIG PhD 2024 и получат гранты и/или премиальные выплаты.

Конкурс Best International Grant for PhD стал значимым этапом в моей научной карьере. Надеюсь, что в будущем мы увидим больше подобных инициатив, которые помогут молодым учёным развивать свои исследования и вносить вклад в науку , — поделился победитель BIG PhD 2023 года, аспирант Института энергетики СПбПУ Али Кайс Аднан Али из Ирака.

Желающие принять участие в конкурсе могут заполнить форму и отправить ее по контактам указанным здесь.

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/startoval-konkurs-dlya-inostrannykh-aspirantov-spbpu-best-international-grant-for-phd-2024/

