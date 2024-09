«Роснефть» впервые провела корпоративные соревнования по триатлону

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» провела первые корпоративные соревнования по триатлону. Участие в состязаниях, которые прошли в московском спорткомплексе «Крылатское», приняли 175 сотрудников из 40 дочерних предприятий Компании.

Поддержка здорового образа жизни – одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях.

В ходе корпоративных соревнований по триатлону попробовать свои силы можно было в индивидуальной или командной гонке. Индивидуальная гонка делилась на две категории. Первая – это спринт: плавание на 0,75 км, езда на велосипеде на 20 км и бег на 5 км. Победителем среди мужчин в этой категории стал Михаил Игнатьев из «Удмуртнефти», среди женщин – Анна Галлямова из «РН-Ванкор».

Также спортсмены соревновались на олимпийской дистанции:1,5 км – плавание, 40 км – езда на велосипеде и 10 км – бег. Здесь победу одержали Денис Зайцев из «Самаранефтегаза» и Айгуль Кубрина из «Юганскнефтегаза».

Соревнования прошли и в командном зачете. Эстафета состояла из плавания на 0,75 км, езды на велосипеде на 20 км и бега на 5 км. По результатам соревнований золото взяла команда «РН-Ванкор». На пьедестале также оказались вторая команда «РН-Ванкор» и сборная «РН-Комсомольский НПЗ».

В церемонии награждения победителей приняли участие заслуженный мастер спорта по самбо и рукопашному бою, победитель Кубка России и чемпион Азии Михаил Кашурников, а также чемпион России по картингу, обладатель Кубка России и пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Иван Чубаров.

Поздравляем победителей и участников первых корпоративных соревнований «Роснефти» по триатлону!

Справка: «Роснефть» имеет одну из сильнейших сборных по триатлону среди корпоративных команд. «Роснефть Триатлон» выступает на различных соревнованиях с 2015 года и объединяет более 200 спортсменов Компании. За время выступлений триатлонная команда «Роснефти» удостаивалась звания «Самая успешная корпоративная команда» в годовом рейтинге триатлетов по версии организатора международных стартов IRONSTAR, занимала первые места в корпоративных командных зачетах на соревнованиях по триатлону серии IRONSTAR. В рамках корпоративной программы «Энергия жизни» Компания проводит масштабную информационную и организационную работу по развитию массового спортивного движения среди сотрудников и их вовлечению в здоровый образ жизни. В общекорпоративном спортивно-оздоровительном движении участвует более 106 тысяч работников Компании. Свыше 54 тысяч принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта в общекорпоративных состязаниях и челленджах, в соревнованиях регионального и федерального уровней. Для работников организуются спортивные тренировки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

6 сентября 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220745/

MIL OSI