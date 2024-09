Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов поздравил дискуссионный клуб «Валдай» с юбилеем

Source: MIL-OSI Russian Language News

Двадцать лет назад был создан Международный дискуссионный клуб «Валдай». Сегодня это одна из самых авторитетных экспертных и аналитических площадок страны и мира, председателем Совета Фонда развития и поддержки «Валдая» является декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий. Дискуссионный клуб с юбилеем поздравляет ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.

Дорогие коллеги! От коллектива Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и от себя лично от всей души поздравляю Валдайский клуб с юбилеем! В течение 20 лет клуб с успехом объединяет на одной дискуссионной площадке ученых, политиков и общественных деятелей, начинающих специалистов и авторитетных интеллектуалов из самых разных уголков мира, доказав за это время свою востребованность и внеся огромный вклад в поддержание и развитие международного экспертного диалога путем всестороннего обсуждения глобальной интеллектуальной повестки. Но клуб «Валдай» — это не только встречи и мероприятия, но и огромная научно-исследовательская работа, это глубокие доклады, аналитические записки, экспертные статьи. Международные отношения, глобальная и региональная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации — наверное, нет тем, которых бы не касалась деятельность клуба. Развивая межгосударственное взаимодействие в научно-исследовательской сфере, Валдайский клуб вычерчивает контуры будущего, готовит интеллектуальную основу для выстраивания более глубоких межстрановых связей и упрочения справедливого и безопасного многополярного мира. Наш университет горд быть одним из соучредителей «Валдая» и готов совместно с вами двигаться вперед к достижению общих целей. Желаем клубу еще многих лет работы и полной реализации своего глубокого интеллектуального потенциала на благо России и всего мира!

