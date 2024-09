Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодняшний герой проекта «Персона» — Ратмир Устименко. Он с самого детства мечтал стать учёным и поступил в Политех, чтобы достичь этой цели. Сейчас Ратмир — аспирант Высшей инженерно-физической школы Института электроники и телекоммуникаций по направлению «Физика и астрономия», инженер Научно-исследовательской лаборатории эпитаксиальных наноструктур соединений A3B5 на кремнии.

Научный руководитель Ратмира — профессор Высшей инженерно-физической школы, доктор физико-математических наук Дмитрий Фирсов. Недавно молодой учёный стал одним из победителей конкурса на назначение новой стипендии Президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Ратмир рассказал о первых шагах в науку, трудностях на пути к мечте, взаимоотношениях аспиранта с руководителем, коллегами и о много другом. Интервью читайте здесь.

https://www.spbstu.ru/media/news/politech-media/ratmir-ustimenko-mechta-stat-uchyenym-u-menya-byla-s-samogo-detstva/

