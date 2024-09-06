Пять лучших статей на русском языке за 06.09.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе сегоднешнего анализа, можно сказать что сфера экономики предподносит результативность и показывает нам исход за последний месяц августа. Социальная сфера всё так же развиваеться в стабильном времени, одна из самых популярных тенденций – это охрана труда, здоровье и безопастность персонала. Наука и обучение укрепляются.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Финансовые новости: Рынок наличной валюты в августе оставался стабильным, несмотря на ослабление рубля

По итогам месяца курс рубля вернулся к уровням начала июня 2024 года. Разница покупки/продажи наличной валюты к концу августа почти не изменилась, несмотря на сезон отпусков.

2. Финансовые новости: Количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 33 млн человек

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам августа 2024 года составило 33,3 млн (+524 тыс. человек за август), ими открыто 59,8 млн счетов (+1,1 млн счетов за август). Сделки на Московской бирже в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов.

3. «Роснефть» впервые провела корпоративные соревнования по триатлону

«Роснефть» провела первые корпоративные соревнования по триатлону. Участие в состязаниях, которые прошли в московском спорткомплексе «Крылатское», приняли 175 сотрудников из 40 дочерних предприятий Компании.

Поддержка здорового образа жизни – одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях.

4. Ученые НГУ представили результаты своих исследований на Первой Российской газогидратной конференции

Новосибирский государственный университет –

Первая Российская газогидратная конференция, объединившая специалистов из разных отраслей науки и крупного бизнеса по всей России, в сферу интересов которых входят газовые гидраты, состоялась в ПГТ Листвянка Иркутской области 25-31 августа. В работе конференции приняли очное участие трое сотрудников Лаборатории теплофизических основ газогидратных технологий Физического факультета Новосибирского государственного университета Антон Мелешкин, Равиль Жданов и Кирилл Гец. Они представили четыре доклада по молекулярному моделированию процесса образования гидрата из воды с различными добавками, ускоряющими процесс, и непосредственно по экспериментальному исследованию данных процессов.

5. Знакомьтесь с пособием «Как действовать в чрезвычайной ситуации»

Главное управление МЧС России по городу Москве, Управление гражданской защиты Москвы и отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Государственного университета управления выпустили справочное пособие «Как действовать в чрезвычайной ситуации».

В пособие вошли все необходимые контактные телефоны на случай любых чрезвычайных ситуаций, как общегородские, так и университетские.

Узнайте больше о контенте и услугах передачи данных MIL, посетив milnz.co.nz.

С уважением MIL!

MIL OSI