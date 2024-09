Правительство расширило категории граждан, имеющих право на компенсацию расходов по оплате телефонной связи

Source: MIL-OSI Russian Language News

В число льготников, которым будут компенсироваться расходы по оплате стационарной телефонной связи, включены новые категории граждан. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь такая льгота предусмотрена для детей погибших Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы. В частности, компенсацию за оплату услуг городского телефона получат несовершеннолетние дети погибших Героев России, дети погибших Героев России, обучающиеся на очных отделениях вузов и не достигшие 23-летнего возраста, а также дети погибших Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, ставшие инвалидами до достижения ими 18-летнего возраста.

До сих пор такая льгота была только у вдов и родителей погибших героев.

Подписанное постановление подготовлено для реализации изменений в федеральном законе «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы». Они были приняты в мае 2024 года.

Документ будет опубликован.

