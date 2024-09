Правительство профинансирует работы по созданию комфортной городской среды в Саратове

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 4 сентября 2024 года №2426-р

На работы по берегоукреплению и последующему устройству набережной Волгоградского водохранилища в Саратове будет выделено полмиллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Благодаря финансированию из резервного фонда Правительства в 2024 году будет начата реализация заключительного этапа берегоукрепления участка от первого причала до солярия «Затон» в Саратове. Полностью работы предполагается закончить в 2027 году. Это позволит создать полноценный берегоукрепительный пояс и использовать обустроенную на нём набережную как новый общественный и культурный центр для жителей Саратова.

Федеральные средства выделяются Саратовской области на условиях софинансирования. Работа идёт в рамках федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)».

Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Саратовскую область в сентябре 2021 года обратил особое внимание, что вопросы реконструкции и строительства набережной актуальны для всех городов России. «Создавать такие источники притяжения актуально для любой агломерации», – подчеркнул Председатель Правительства.

