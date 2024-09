Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Незаметно пролетела первая неделя учебного года. Опыт показывает, что так же случится с первым месяцем и первым годом учёбы, так что не советуем первокурсникам долго раскачиваться. Впрочем, судя по огромному количеству посетителей презентации проектного обучения, в ГУУ пришёл набор вполне сознательных студентов. Предлагаем им познакомиться ещё и с нашим еженедельным дайджестом #ГУУговорит, в котором эксперты нашего вуза комментируют в СМИ различные новости. Сегодня в выпуске: опасности «кредитной карусели» и подводные камни кредиток в целом, рекорд выдачи кредитов по льготной ипотеке, прекращение добычи нефти в Ливии, самые высокооплачиваемые гуманитарии, высокоскоростной поезд «Белый кречет», волна ребрендинга на российском рынке и не только это. На следующей неделе ожидаем комментариев по итогам Восточного экономического форума, на котором активно работает ректор ГУУ Владимир Строев.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал, как повлияет остановка добычи нефти в Ливии на мировой рынок. «Прекращение добычи, во-первых, будет не очень длительным, а, во-вторых, вряд ли существенно отразится на мировых ценах на нефть, и маловероятно, что они вырастут до неприемлемых уровней», — рассуждает эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков выступил в качестве эксперта в шоу Первого канала «АнтиФейк», где заявил, что Европа хочет завладеть запасами лития в ДНР и ЛНР. «Крупный бизнес заинтересован в расширении ресурсной базы. Литий — это лишь часть того, что на самом деле происходит в экономике Европы. Потому что на самом деле Европа утрачивает технологическое лидерство в настоящее время. И больше трех четвертей аккумуляторов сейчас в Китае производится», — сказал эксперт.

— Продолжая тему фейков Максим Чирков указал на большую зависимость Европы от России в сфере энергетики. «Декларация о том, что [в Германии] отказались от российского газа, — это не более чем фейк. То есть они, безусловно, продолжают использовать российский газ, просто закупая его через посредников, потому что газотранспортная система ЕС позволяет перебрасывать объемы газа внутри ЕС», – отметил экономист.

— Также Максим Чирков принял участие в обсуждении состояния российской экономики после 10 лет санкций. «Новолипецкий металлургический комбинат – один из лидеров рынка – из-под санкций выведен. Если его поставить под санкции, будут массовые увольнения в Европе, поскольку у них свои производственные площадки. Они поставляют слябы (стальная прямоугольная плита – прим.) даже в бо́льших объёмах, чем до кризиса», – рассказал экономист.

— Помимо этого Максим Чирков рассказал, что выгоднее: платить в управляющую или в ресурсоснабжающую компанию? «Тарифы на поставку этих ресурсов стандартные, но иногда работать через управляющую компанию выгоднее, потому что в случае, если человек по тем или иным причинам не успел заплатить за поставку ресурсов или просто не в состоянии это сделать, деньги за него перечислит УК за счет средств на эксплуатацию», высказался Максим Чирков, но упомянул, что коммерческие компании не застрахованы от банкротства.

— Ещё Максим Чирков прокомментировал заявление посольства США в Армении о том, что США намерены помогать Еревану в обеспечении общественной безопасности. «Желание США участвовать в ситуации в Армении вполне объяснимо. Армения — это страна, которая много лет и даже десятилетий очень дружественна с Россией. Эти дружественные связи работают в обе стороны, и улучшение взаимосвязи между Арменией и США рассматривается в этой стране как возможность нанести урон внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности России», – пояснил эксперт.

— Кроме того Максим Чирков обсудил повышение цен на электронику и бытовую технику. «Бытовая техника остается востребованной, особенно с учетом рекордного роста заработных плат в России, который превышает таковой в других ведущих экономиках мира», – утверждает специалист.

— Также Максим Чирков предупредил об опасностях «кредитной карусели». Экономит говорит, что заработать по схеме «доходы — на депозиты, расходы — с кредитки» в принципе возможно, только надо быть внимательными и осторожными. «Если вы берете кредит по той или иной кредитной или даже льготной кредитной программе, в некоторых случаях вас могут из нее исключить, и соответственно эта схема будет генерировать убытки, а не прибыли», – указал Максим Чирков.

— Помимо этого Максим Чирков назвал нерациональным ограничение ЕС на импорт российских алмазов. «Это очень большая потеря для Евросоюза и в целом для европейского рынка, потому что они очень много зарабатывали на перепродаже, на изготовлении изделий различных уже из обработанных алмазов, то есть бриллиантов», – заявил эксперт.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Анастасия Лобачёва назвала самые высокооплачиваемые профессии для гуманитариев. «Известна высокими зарплатами и IT-сфера, и в ней есть место не только для технических специалистов. Например, перспективным направлением является IT-дизайн, включая веб-дизайн, гейм-дизайн, моушн-дизайн, дизайн интерфейсов приложений и UX/UI-дизайн», – говорит эксперт.

— Также Анастасия Лобачёва в университетском канале в «Дзен» назвала причины увольнения добросовестных и опытных специалистов. Это может быть завышенное самомнение, провокация конфликтов, страх конкуренции или принцип Аристида.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ, доктор экономических наук Галина Сорокина прокомментировала рекорд выдачи кредитов по дальневосточной и арктической ипотеке. «В некоторых областях Дальнего Востока льготная ипотека распространяется не только на новостройки, но и на вторичное жилье, что особенно актуально для тех мест, где строительство нового жилья в условиях высоких предложений вторичного бывает нецелесообразным», – говорит экономист.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов предупредил о подводных камнях пользования кредиткой. «Одна из самых неприятных ошибок – снятие денег с кредитной карты. Перепутав и забыв, это легко сделать, тем более, банкомат не выдает предупреждений. А потом банк списывает комиссию, которая порой выше выданной суммы и начисляет повышенный процент», – предостерегает экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала, что спрос на страхование недвижимости перемещается в сторону страхования индивидуального домостроения, расширяется предложение аффилированных с банками страховых компаний в плане страхуемых рисков.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков прокомментировал запуск в производство российских высокоскоростных поездов «Белый кречет». «Нужно понимать, что одной из ключевых национальных задач, которая фигурирует во всех концепциях, является повышение связанности территории страны. В этом смысле реализация данного проекта – это огромный прорыв», – отмечает эксперт.

— Также Артём Меренков оцениваем плюсы и минусы газового автомобильного топлива. «Самый распространенный страх перед перспективой езды на газе — боязнь взрыва или возникновения неисправности авто. Однако ГБО подлежит тщательной регулярной проверке на предмет утечек, нацеленной на профилактику подобных ситуаций», – утверждает специалист.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов дал прогноз курса валют на октябрь. «С большой долей вероятности можно предположить, что в октябре валютный курс будет находиться на текущем уровне. То есть в районе 90-92 рублей за доллар, 99-102 рублей за евро и 11,8-12,3 рубля за юань», – ожидает эксперт.

— Заведующий кафедрой рекламы ГУУ Василий Старостин на канале ГУУ в «Дзен» рассказал почему происходит массовый ребрендинг российских компаний. «В случае успеха потребители очень быстро привыкнут к новому позиционированию и потом могут и не вспомнить, как марка называлась ранее. Однако ключевой маркетинговой задачей компании является улучшение потребительского опыта покупателей», – отметил эксперт.

ГУУ производить ребрендинг не собирается, а собирается хорошо отдохнуть на выходных, раз уж природа решила подарить нам ещё немного летней погоды. Всем приятных прогулок!

