Первокурсники ГУУ познакомились с системой проектного обучения в вузе

5 сентября 2024 года в Актовом зале Государственного университета управления состоялась презентация системы проектного обучения для первокурсников ГУУ.

Первый четверг учебного года стал первым днём проектного обучения для вчерашних абитуриентов. Стоит отметить, что Актовый зал едва вместил всех желающих посетить данное мероприятие.

Открыл встречу инновационный предприниматель, художник-концептуалист, создатель спилс-карт, руководитель федеральной просветительской программы «Знаю Россию», выпускник ГУУ Евгений Тюриков. Он рассказал об истории создания спилс-карт и разыграл одну из них в своём телеграм-канале. Бизнесмен посоветовал не бояться начинать некоммерческие проекты, потому что свои дивиденды они в итоге всё равно принесут. В качестве примера он привёл историю из своей жизни, когда на 3 курсе создал с друзьями университетское радио и благодаря этому впоследствии стал членом Союза журналистов России.

Директор Центра проектного менторства ГУУ Екатерина Илларионова рассказала о сути проектного обучения. Она обратила внимание на то, что проектное обучение – это обязательная часть образовательного процесса в ГУУ, а четверг – это день для основной работы по проекту. Екатерина Сергеевна указала на неочевидную пользу проектов, которая заключается в том, что в процессе их выполнения студенты ещё до постоянного трудоустройства смогут понять, какие направления деятельности им не нравятся. Директор Центра проектного менторства назвала три главные составляющие обучения: наличие самого проекта, его регистрация на цифровой платформе и посещение не менее 10 мероприятий по проектному обучению. Она отметила важную деталь – любой проект должен содержать элемент новизны.

Директор Бизнес-акселератора ГУУ Ирина Денисова поведала о деятельности своего подразделения и обратила внимание первокурсников на то, что по статистике из 10 проектов выстреливает 1, поэтому не нужно бояться пробовать. «Неудачи – это нормально. Вы таким образом находите точки своего развития», – отметила Ирина Владимировна.

Директор Центра оценки и развития управленческих компетенций ГУУ Антон Величко дал советы по формированию команды для проекта, объяснил зачем проходить тестирование и какие возможности открывает паспорт компетенций.

Директор Бизнес-инкубатора ГУУ Дмитрий Рогов раскрыл возможности вывода проектов во внешнюю среду.

Студентка института Маркетинга ГУУ, делопроизводитель отдела Добро.Центр Управления молодёжной политики и воспитательной работы Вероника Баландина коротко презентовала программу «Обучения служением», особо отметив в своём выступлении ориентацию всех социальных проектов на реальную практику.

Первокурсникам также рассказали о деятельности Кейс-клуба ГУУ, привели успешные примеры решения кейсов, познакомили с подробностями о взаимодействии с менторами и презентовали лаборатории, которые поддерживают проектное обучение в ГУУ.

В результате мероприятия студенты получили первоначальные представления о системе проектного обучения в ГУУ, в ближайшие недели сформируют свои первые команды и начнут практические работы.

