Началось заселение в новые общежития современного кампуса НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В НГУ стартовало заселение в новые общежития, которые относятся к объектам первой очереди современного кампуса НГУ, возводимого в рамках национального проекта «Наука и университеты». Комплекс новых общежитий рассчитан на 690 мест. В нем будут проживать студенты, аспиранты и ординаторы НГУ. Общежития отличает принципиально иной уровень комфорта: наличие встроенного оборудования, кухонь-гостиных, прачечных и входной группы, оборудованной для маломобильных граждан. До конца сентября общежития будут полностью заселены.

— Обеспечить современные условия для обучения и научной деятельности студентов, а также для проживания — важный элемент стратегии развития университета. У нас учатся студенты из более 50 регионов России и из 60 стран мира, доля иногородних в среднем составляет более 50%, а на некоторых направлениях, например, на факультете естественных наук, превышает 70%. Поэтому нам важно создавать комфортные условия для проживания. В этом году мы ввели в эксплуатацию комплекс общежитий на 690 мест. Мы планируем и дальше обновлять наш жилой фонд — в рамках строительства третьей очереди будут возведены новые общежития еще на 2000 мест, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Новые общежития построены по современным стандартам, обеспечивают принципиально новый уровень комфорта и имеют ряд важных отличий от общежитий старой застройки.

— Во-первых, в новых общежитиях есть комнаты на одного человека. Во-вторых, место для приготовления пищи — это не кухня в привычном ее виде, а полноценная гостиная, где можно пообщаться с друзьями и отдохнуть. В кухнях-гостиных есть варочная зона, оборудованные вытяжки, стоят столы, стулья, пуфы, диваны и телевизор. В-третьих, в новых общежитиях вся техника встроенная. В-четвертых, в комнатах располагаются более функциональные кровати с дополнительными местами для хранения, есть компьютерные кресла и мягкие пуфы. В-пятых, душевые и туалеты есть в каждой комнате, — рассказал начальник управления студенческими общежитиями НГУ Сергей Гусев.

Строительство объектов первой очереди современного кампуса НГУ было завершено в мае 2024 года. Сейчас возводятся объекты второй очереди, к которым относятся корпус поточных аудиторий, учебно-научный центр Института медицины и медицинских технологий НГУ и научно-исследовательский центр НГУ. Их строительная готовность составляет 72,5%, 17,4% и 14,7% соответственно.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/nachalos-zaselenie-v-novye-obshchezhitiya-sovremennogo-kampusa-ngu-/

