Искусственный интеллект: «мы находимся в точке невероятно бурного роста»

Финальный день ВЭФ-2024 запомнился яркой дискуссией об искусственном интеллекте и его влиянии на медиаиндустрию. Кроме того эксперты Вышки приняли участие в сессиях по подготовке кадров для бизнеса и СМИ. Также серьезный и обстоятельный разговор состоялся на тему того, как решать демографические проблемы Дальнего Востока и страны в целом. Об этом — в материале новостной службы «Вышка.Главное». Искусственный интеллект как коллега «Революция или хайп: как нейросети трансформируют медиаиндустрию?» — так называлась сессия, которую модерировал Роман Левкович, директор по связям с общественностью Высшей школы экономики. В начале дискуссии он предложил ее участникам и аудитории посмотреть трейлер анимационного фильма «Легенда о Каракуз» и предположить, каков вклад в его производство ИИ-технологий. Версия «70%» была самой близкой, но не верной. Павел Перегудов, гендиректор «Студии Проспект» рассказал, что вклад ИИ в фильм примерно 99% — музыка, голоса, анимация сделаны при помощи нейросетей. Искусственный интеллект сжимает командную работу журналистских коллективов — то, что раньше делали десятки людей, теперь делают единицы, заметил Олег Дмитриев, заместитель директора Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ.

«Мы находимся в точке невероятно бурного роста. И даже этот ролик, который был создан в июле этого года, уже создан по устаревшим технологиям», — подчеркнул он. По его мнению, наша цивилизация сейчас переживает «сенсационные и революционные» технологические изменения, которые происходят с невероятной скоростью. Управляющий директор управления розничного моделирования «Газпромбанка» Андрей Анисимов согласился с тем, что изменения происходят очень быстро. Он поделился примерами того, как используются ИИ-технологии в банковской сфере. Одним из препятствий для расширения применения нейросетей является то, что для них требуются большие вычислительные возможности. «Я не думаю, что в ближайшее время мы заменим всех людей искусственным интеллектом. Скорее он будет вдохновлять людей на творчество», — полагает Андрей Анисимов. «В Высшей школе экономике внедрены для всех студентов и профессорско-преподавательского состава учебные модули по искусственному интеллекту», — отметил Роман Левкович. Он также сообщил, что в Вышке разработан «Атлас профессий будущего», который учитывает тенденции по цифровизации экономики.

Роман Левкович спросил Андрея Анисимова о том, как банк борется с мошенниками, использующими ИИ-технологии. В основе любого обмана, прежде всего, лежат инструменты социальной инженерии, поэтому главный способ борьбы — это просвещение и повышение финансовой грамотности. «Хорошо это или плохо — вовлечение ИИ в те сферы, о которых мы говорим?» — спросил Роман Левкович Наталью Власову, генерального директора АНО «Новые русские медиа». Мы все давно уже используем ИИ-технологии, это уже данность, полагает она. «Проблема ИИ в том, что он начинает тупить в те моменты, когда человек к этому не готов… За инструментами ИИ стоят люди, которые его создают. Главный приоритет — выдать ответ, а выдача правильного ответа на втором месте. Если он ответа не знает, то он начинает галюцинировать», — отметила Наталья Власова. Проблема также в том, что контент, который выдает ИИ — это не оригинальный, а ранее произведенный материал, только в той или иной степени переработанный.

Надо относиться к нейронкам не как к еще одному текстовому редактору, а как человеку, как к коллеге, и помнить, что их надо перепроверять, отреагировал Алексей Карлов, генеральный директор Angel Relations Group. Большинство людей работает по стандартам и не придумывают ничего нового, добавил он. Алексей Карлов отметил тот факт, что сейчас в вакансиях для медиаспециалистов уже примерно в 5% случаев стоит требование наличия навыков работы с нейросетями. «Важная составляющая работы с искусственным интеллектом — это работа с естественным интеллектом, как на входе, так и на выходе», — резюмировал дискуссию Павел Перегудов. Россия населенная Одна из сессий Восточного экономического форума, «Дальний Восток — дело семейное», была посвящена обсуждению вероятных решений демографических проблем макрорегиона и страны в целом. Модератор, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, Сергей Рыбальченко отметил, что без человеческих ресурсов невозможно экономическое и социальное развитие Дальнего Востока. Он сообщил: в последние годы отмечается ежегодный приток в регион десятков тысяч молодых людей, что создает перспективу появления новых семей и повышает востребованность дальневосточного пакета помощи семьям. Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина подчеркнула: Россия ввела один из самых масштабных и всесторонних пакетов помощи семье. Тем не менее, несмотря на равные федеральные меры поддержки семьи, в регионах отмечаются большие колебания коэффициента рождаемости, значения которого отличаются втрое. Это, по мнению заместителя министра, означает, что федеральные меры поддержки следует дополнить региональными, учитывающими национальные, культурные и религиозные традиции жителей. Добиться повышения рождаемости будет непросто ввиду снижения численности женщин детородного возраста и низких доходов населения. Нынешние меры социальной поддержки касаются значительного периода жизни семьи, но их потенциал в значительной мере исчерпан, поэтому следует переходить к повышению минимальной зарплаты, вовлечению семей в занятость и предпринимательство.

Наконец, по мнению Ольги Баталиной, следует влиять на репродуктивные установки населения, укреплять ценность семьи и брака, особенно среди молодежи. «Нетривиальные мероприятия, которые будут заходить в молодую аудиторию, сыграют решающее значение», — отметила она. Заместитель министра подчеркнула, что адресная поддержка будет направлена в первую очередь на многодетные семьи. Проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова отметила сложность демографических процессов: в них сочетаются долгосрочные и краткосрочные тренды и не всеми процессами можно управлять. По ее мнению, мнение о неэффективности социальной поддержки неверно: без нее рождаемость в России была бы существенно ниже нынешней. «Повышение трудовых доходов и возвращение в фонд оплаты труда триллионов рублей — это задача, которую надо решать. Инструменты для этого есть — повышение минимальной зарплаты, перераспределение между наиболее высокими и самыми низкими зарплатами. Могу сказать, нет серьезных рисков, способных привели бы к кризису на рынке из-за роста заработной платы», — уверена Лилия Овчарова.

Еще одной важной проблемой она назвала рождение детей в студенческих семьях. Нынешняя стипендия в реальном выражении в 4 раза ниже чем в советские годы. «Мы поэтому хотим, чтобы студентка училась, работала и рожала детей. Это нереально. Давайте выберем хотя бы две задачи. Если мы хотим, чтобы студенты учились и рожали детей, стипендия должна быть повышена хотя бы в 4 раза», — сказала проректор НИУ ВШЭ. Она также сообщила об инициативах Вышки по формированию дружественной образовательной среды для студентов с детьми, продлении на год срока обучения. «Университеты справятся с этой задачей», — уверена Лилия Овчарова. В сессии также приняли участие заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльмира Нургалиева, заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук, министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая и гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов. Представители Высшей школы экономики также приняли участие в других сессиях ВЭФ. В частности, модератором дискуссии «Медиа: экономика и кадры. Как подготовить высококлассных специалистов для бизнеса и СМИ?» стала проректор Вышки Виктория Панова.

