Игорь Сечин и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провели рабочую встречу

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и врио Губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин на полях IX Восточного экономического форума провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили текущее взаимодействие между Компанией и регионом.

«Роснефть» является одним из крупнейших работодателей и инвесторов в Хабаровском крае и обеспечивает стабильный объем налоговых поступлений в региональный бюджет.

На территории края Компания реализует проект модернизации Комсомольского НПЗ, в частности ведет строительство комплекса гидрокрекинга. Установка позволит нарастить выпуск и поставку дизельного топлива потребителям региона и Дальнего Востока в целом. «Роснефть» активно сотрудничает с предприятиями Хабаровского края, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства, привлекая их к поставкам материально-технических ресурсов, выполнению работ и услуг в рамках закупочных процедур.

В ходе встречи Игорь Сечин и Дмитрий Демешин обсудили вопросы, касающиеся топливообеспечения региона, в том числе отдаленных районов.

Взаимодействие «Роснефти» и Хабаровского края осуществляется в рамках комплексного Соглашения о сотрудничестве. В рамках IX Восточного экономического форума стороны договорились об углублении взаимодействия по различным направлениям. Новое соглашение направлено на укрепление взаимодействия в реализации промышленных, финансовых и социальных программ, призванных повысить уровень жизни в Хабаровском крае. Кроме того, стороны договорились реализацию проектов в области охраны окружающей среды, а также о развитии в Хабаровском крае системы подготовки и повышения квалификации рабочих и инженерных кадров.

Справка: «Роснефть» играет решающую роль в нефтепродуктообеспечении Хабаровского края и всего Дальнего Востока. В регионе работает Комсомольский НПЗ – крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Хабаровском крае. Номенклатура продукции включает более 20 наименований: высокооктановые бензины и дизельное топливо экологического класса 5, малосернистое судовое топливо RMLS 40 и др. Нефтепродукты поставляются в Приморский край, Амурскую, Сахалинскую, Магаданскую, Камчатскую области, Еврейскую автономную область.

