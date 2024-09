Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Главное управление МЧС России по городу Москве, Управление гражданской защиты Москвы и отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Государственного университета управления выпустили справочное пособие «Как действовать в чрезвычайной ситуации».

В пособие вошли все необходимые контактные телефоны на случай любых чрезвычайных ситуаций, как общегородские, так и университетские.

Издание знакомит с общими правилами поведения в условиях ЧС и даёт исчерпывающую информацию по действиям в конкретных случаях: пожар, ураган, обморожение, террористические акты, различные техногенные аварии. Каждый раздел чётко делится на части, что нужно знать, помнить и уметь делать в случае чрезвычайной ситуации.

Скачиваем, изучаем, добавляем в избранное.

Справочное_пособие_по_действиям_в_ЧС

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI