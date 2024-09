Дмитрий Григоренко провёл встречу с представителями дальневосточного бизнеса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко провёл встречу с представителями предпринимательского сообщества и бизнес-объединений регионов Дальнего Востока по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности.

Вице-премьер отметил, что одним из важнейших направлений работы Правительства является снижение административной нагрузки на бизнес. С этой целью на протяжении последних лет проводится реформа контрольно-надзорной сферы. Согласно поручению Президента, в 2025 году контрольные ведомства должны завершить переход на риск-ориентированную модель работы.

Одним из основных инструментов реализации такого подхода к проведению проверок являются индикаторы риска. Они указывают на возможный риск нарушения обязательных требований к ведению бизнеса. Эффективность таких проверок составляет около 85%. При этом средняя эффективность проверок по всем прочим основаниям – около 60%.

Также Дмитрий Григоренко сообщил, что Правительство прорабатывает вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами. Это коснётся всех объектов контроля, не относящихся к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков. Инструмент профвизитов зарекомендовал себя во время действующего в стране моратория на проверки. В первом полугодии 2024 года их количество увеличилось почти на 50 тыс. в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составило 570 тыс. визитов. По итогам таких мероприятий предприниматель получает не штраф, а консультацию и предписание об устранении нарушения.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который также принял участие в совещании, в регионе на 10 тыс. проверок профилактических – 98%. «Мы делаем акцент на профилактику, чтобы указать бизнесу на проблемы, которые возникают. Риск-ориентированный подход, о котором говорил Президент, позволит улучшить инвестклимат и привлечь больше инвесторов. Думаю, что сегодняшнее совещание откроет нам новые направления работы», – отметил Олег Кожемяко.

В текущем году у бизнеса появилась возможность понизить присвоенную категорию риска посредством сервиса досудебного обжалования решений контрольных органов. Данный функционал был добавлен на сервис после соответствующих обращений в Правительство от бизнес-объединений. От степени присвоенной категории риска зависит периодичность проведения проверок.

В ходе встречи представители дальневосточного бизнеса подняли вопрос о создании публичного механизма расчёта категории риска. Дмитрий Григоренко поддержал инициативу, ответив, что понятный и общедоступный инструмент позволит предпринимателям анализировать показатели присвоенной категории и работать над их улучшением.

«Важно, чтобы бизнес понимал, почему он отнесён к той или иной категории риска. У отдельных органов уже есть работающие “калькуляторы„ – например, МЧС по пожарному надзору или Роструда по трудовому. Удобный и понятный сервис должен появиться у всех. Наша задача – создать прозрачные и справедливые правила для бизнеса, который будет мотивирован эти правила соблюдать», – заявил Дмитрий Григоренко.

Особое внимание на прошедшей встрече вице-премьер уделил теме цифровизации контрольно-надзорной деятельности. Он отметил, что контрольная сфера оцифрована по всей стране: данные обо всех проверках отражаются на информационной панели, которая интегрирована с системой Генеральной прокуратуры. С её помощью аппарат Правительства и Минэкономразвития анализируют данные об изменениях в контрольной сфере в режиме онлайн и при необходимости разрабатывают соответствующие коррективы.

