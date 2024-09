Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В преддверии 83-й годовщины начала блокады Ленинграда в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 6 сентября прошли торжественно-траурные мероприятия. Работники и студенты вуза, а также ветераны возложили цветы у «Колодца жизни» и приняли участие в акции «День Памяти» у Памятника погибшим политехникам.

У Северной столицы особая память о тех страшных и героических днях Великой отечественной войны. 83 года назад началась изнурительная блокада Ленинграда, которая вошла в героическую летопись борьбы человечества с фашизмом. В период невиданной в мировой истории почти 900-дневной блокады сотнями тысяч жизней и неутихающей болью заплатили люди за своё освобождение. Установленное число погибших жителей Ленинграда — 1,093 млн. С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года город пытались захватить войска Германии и их пособники — вооружённые подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов. В 2022 году блокада в судебном порядке признана военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза.

В память о тех, кто ценой своей жизни приближал Победу в блокадном городе, о тех, кто не дожил до сегодняшнего светлого дня, студенты, преподаватели и работники СПбПУ собрались у мемориала «Колодец жизни», чтобы возложить цветы. Мероприятия продолжились акцией «День памяти» у Памятника погибшим политехникам.

Страшно представить, через что прошли люди, пережившие блокаду Ленинграда. Они проявили сильный характер, небывалую стойкость. Город не просто выстоял, он жил, сохраняя не только культурные ценности и наследие, но и человеческое лицо, милосердие и человечность. Несмотря на всё, что происходит сейчас вокруг, мы с вами должны сохранять мир, доброту, духовные ценности , — обратился к собравшимся первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев.

Много говорилось о значительном вкладе студентов и работников Политехнического института в оборону города. И сегодня Политех продолжает оказывать помощь военнослужащим, которые проходят службу на территории проведения СВО, а также местным жителям новых регионов.

Сейчас, когда идёт специальная военная операция, политехники не остаются в стороне. Работники, выпускники, студенты организовали сбор и отправку гуманитарной помощи, изготавливают маскировочные сети. С начала нашего сотрудничества с Политехом моё подразделение неоднократно получало сети, продукты, одежду, дорогостоящее оборудование и автомобили высокой проходимости. В этот день хочу почтить память тех, кто погиб во время блокады, и поблагодарить политехников за сохранение истории нашей Родины и за ту помощь, которую они оказывают нам сейчас , — сказал участник специальной военной операции, подполковник Сергей Мороз.

В СПбПУ уже более 20 лет активно работает Военно-исторический клуб «Наш Политех», чья деятельность направлена на сохранение исторической памяти. От лица молодого поколения к участникам акции обратился боец поискового отряда «Доброволец» Дмитрий Самородов.

Мы, политехники современности, считаем своим долгом с каждым годом открывать новые истории, страницы тех лет. Мы показываем ту эпоху через военно-исторические реконструкции. Бойцы поисковых отрядов до сих пор возвращают домой останки павших защитников Родины. Мы благодарны за то, что вы собрались здесь почтить память тех страшных лет. Значит, наша работа не напрасна , — поделился Дмитрий.

Ученики Естественно-научного лицея прочли пронзительные стихи. После минуты молчания в память о погибших, участники акции возложили цветы к Памятнику погибшим политехникам.

В этот день в СПбПУ традиционно прошёл целый комплекс мероприятий: выступления блокадников, лекции, посвящённые битве за Ленинград, экскурсии в Комнату боевой славы и в экспозиции Музея истории Политеха, экскурсии на могилу № 176 Пискаревского мемориального кладбища, где похоронены политехники. Также весь день проходит акция «Вахта памяти», организованная Дирекцией культурных программ и молодёжного творчества совместно с Военным учебным центром. Студенты вуза несут почётный караул у памятных стел, на которых горят свечи и лежит 125-граммовый кусочек хлеба. Такой была дневная норма для служащих, иждивенцев и детей в самый тяжелый период блокады.

Высшая школа общественных наук Гуманитарного института СПбПУ, чьими силами организована памятная акция, на протяжении трёх лет является операторам конкурса Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга по проведению исследований изучения истории обороны и блокады Ленинграда. В марте этого года в Политехе была организована Первая международная молодёжная научно-практическая конференция «Город-фронт Ленинград», в которой участвовали более 40 вузов России и дружественных стран. Университет бережно хранит память о тех героических днях и передает о них память подрастающим поколениям политехников.

