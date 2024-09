Денис Мантуров оценил планы развития ряда хабаровских предприятий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров в завершение рабочей поездки по Дальнему Востоку совместно с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным посетил ряд производственных предприятий Хабаровска. В их числе – Хабаровский судостроительный завод, предприятие ОПК, «Сониктранс», «Проммаш», «Аэро-Хит».

В рамках посещения Хабаровского судостроительного завода Денис Мантуров осмотрел блок корпусных цехов и обсудил с его руководством планы по увеличению загрузки мощностей предприятия. Доля российского оборудования, используемого на производстве, составляет 95%. Завод выпускает гражданские суда. Первому вице-премьеру продемонстрировали дноуглубительное судно, которое будет сдано уже в октябре этого года. Его эксплуатация планируется в бассейне реки Амур. Подобные суда могут участвовать в разработке грунтов, дноуглублении на различных объектах и намыве дамб, что востребовано в регионах с крупными реками и опасностью наводнений.

Первый вице-премьер посетил предприятие «Проммаш», специализирующееся на ремонте двигателей тяжёлой строительной техники, производстве и поставках запасных частей к ней. «Проммаш» активно применяет реверс-инжиниринг, создавая комплектующие для обслуживания техники ушедших из России брендов. Основные заказчики предприятия – горнорудные, добывающие компании. При этом обработка деталей производится с помощью российского лазерного станка. «Проммаш» активно инвестирует в развитие собственных мощностей, для этих целей в том числе привлекались льготные займы Фонда развития промышленности Хабаровского края в объёме 40 млн рублей.

В компании «Аэро-Хит» Денис Мантуров ознакомился с мощностями по производству беспилотных летательных аппаратов. В ходе осмотра руководство предприятия представило флагманскую модель, выпускаемую на предприятии, – военный модульный FPV-дрон «Велес». Эта модульная беспилотная платформа может использоваться и как дрон-камикадзе, и как разведчик. «Велес» отличается от аналогов достаточно габаритной Ш-образной рамой и наличием ячеек для установки полезной нагрузки. Кроме того, БПЛА оснащается помехозащищённым каналом связи. Несущая способность и запас энергии обеспечивают не только ударные сценарии применения, но и разведывательные, а также сопровождение действий штурмовых групп, контроль рубежей и другие, в зависимости от имеющейся полезной нагрузки. Часть комплектующих для «Велеса» изготавливается с помощью 3D-принтеров. Модель уже прошла апробацию в Главном управлении инновационного развития Минобороны и зарекомендовала себя в условиях СВО.

Сегодня уровень производства составляет 1,5 тыс. дронов в месяц, в перспективе оно может быть расширено до 15 тыс. изделий за этот же период. Такие показатели, по словам руководителя «Аэро-Хит», будут достигнуты в том числе за счёт привлекаемых удалённых площадок контрактной сборки.

На следующем предприятии – «Сониктранс» – Денис Мантуров ознакомился с производством высокопроходимых тактических двухместных автовездеходов. Предприятие производит технику на базе собственного цеха механообработки. По итогам поездки Денис Мантуров отметил, что предприятие может рассчитывать на поддержку со стороны Фонда развития промышленности и Агентства по технологическому развитию.

Денис Мантуров также посетил предприятие ОПК, специализирующееся на ремонте, техническом обслуживании, установке и монтаже вооружения и военной техники, в том числе средств инженерного обеспечения войск.

В завершение поездки Денис Мантуров провёл двустороннюю встречу с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Они обсудили промышленный потенциал региона, наиболее перспективные проекты развития края. Основную долю в промышленности Хабаровского края занимает металлургическое производство. Значительная часть также у производства машин и оборудования. Для обеспечения потребности в речных перевозках в Хабаровском крае и Амурской области была достигнута договорённость о разработке программы развития пассажирского судостроения в регионе. В рамках этой программы предприятия смогут рассчитывать на государственную поддержку.

