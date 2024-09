Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

6 сентября в России стартовал первый день трехдневных выборов в рамках Единого дня голосования. Всего запланировано более четырёх тысяч избирательных кампаний в 83 регионах, включая прямые выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов, муниципальных округов, а также довыборы депутатов Госдумы. В голосовании смогут принять участие более 55 млн человек.

На территории Санкт-Петербурга открыт 1951 «постоянный» избирательный участок. В здании ​Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Политеха (ул. Новороссийская, 48) располагается участковая избирательная комиссия № 358. На этом участке в ближайшие три дня, как и по всему городу, пройдут выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга. Также избиратели голосуют здесь за депутатов муниципального совета по Светлановскому округу.

Сегодня здесь побывал ректор СПбПУ Андрей Рудской. Представители участковой комиссии рассказали ему, что голосование идёт активно. Участок открылся ровно в восемь часов утра, и к этому времени уже появились первые избиратели. Кабинки для волеизъявления оборудованы всем необходимым, прозрачная урна установлена и опломбирована, избирательные списки сформированы. За процессом следят наблюдатели, общественный порядок охраняют представители полиции и Росгвардии. Всего к участку приписаны свыше полутора тысяч избирателей.

Выборы в Санкт-Петербурге продлятся до 8 сентября. Выполнить свой гражданский долг можно в любой из трёх дней голосования. Участки работают с 8:00 до 20:00.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/golos-strany-v-rossii-nachalis-vybory-na-raznykh-urovnyakh/

