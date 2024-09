Владимир Строев посетил пленарное заседание третьего дня ВЭФ с участием Владимира Путина

Source: MIL-OSI Russian Language News

В пленарном заседании третьего дня ВЭФ приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. На заседании также присутствовал ректор ГУУ Владимир Строев.

Президент России рассказал об успехах в развитии самого восточного региона страны, предложил зафиксировать ставку по Дальневосточной и Арктической ипотекам в размере 2%, принял решение создать на Дальнем Востоке международные территории опережающего развития, а также рассказал о планах построить новые учебные кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, на острове Русский и расширить кампус ДВФУ во Владивостоке.

«Нельзя руководствоваться старой логикой — мол, сперва заводы, фабрики, а только потом подумаем о тех, кто трудится на этих предприятиях. Такая логика не только несправедлива. Она просто не работает в современной экономике, в экономике будущего, которая строится вокруг человека», — сказал Владимир Путин.

Дальнейшая работа ректора ГУУ на ВЭФ была посвящена взаимодействию с партнёрами по реализации проекта «Передовые инженерные школы».

Ректор посетил с экскурсией ПИШ ДВФУ «Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем», где обсудил реализацию совместных проектов с руководителем этой школы Людмилой Текутьевой и заместителем генерального директора компании «Иннопрактика» Владимиром Авдеенко. На экскурсии ректор ознакомился с передовыми разработками в области микробиологии.

Ранее был заключён договор о стратегическом партнёрстве и взаимодействии в рамках ПИШ ГУУ. Напомним, что ООО «Арника» и ГУУ планируют совместную работу по инжинирингу биореакторов. В связи с этим Владимир Строев встретился с руководством завода «Аванта», который выступит партнёром ГУУ и «Арники» по производству нового оборудования.

