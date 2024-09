Source: MIL-OSI Russian Language News

Из стенограммы:

Видеообращение Михаила Мишустина к коллективу Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени академика А.В.Вишневского

М.Мишустин: Уважаемые друзья!

Искренне рад поздравить вас с 80-летием легендарного Института хирургии и юбилеем – 150-летием выдающегося хирурга, создателя уникальной научной школы – Александра Васильевича Вишневского.

Эти знаменательные даты – важное событие не только для вашего коллектива, но и вообще для здравоохранения всей страны.

История одного из первых научно-исследовательских медицинских центров и многопрофильных хирургических учреждений создавалась известнейшими учёными-медиками, имена которых хорошо знает каждый доктор.

Научные открытия и методы анестезии Вишневского нашли самое широкое применение в клинической практике, дали возможность проводить сложнейшие операции. Многие его самые эффективные разработки активно использовались в годы Великой Отечественной войны, спасли жизни сотням тысяч людей.

Все эти десятилетия центр вносит весомый вклад в медицинскую науку. Именно здесь изобретены особые способы лечения ожогов, а также интерактивные перевязочные средства, внедрены современные хирургические методы.

И сегодня центр Вишневского является крупнейшим научным и клиническим медицинским учреждением, где с максимальной точностью при помощи видеохирургии и робототехники проводятся самые уникальные операции.

Особо отмечу, что во все времена здесь трудятся специалисты высокого класса. Люди с большим сердцем и душой. Каждый день вы делаете всё возможное, чтобы вернуть пациентов к полноценной жизни. Берётесь за самые сложные случаи. Дарите надежду на выздоровление. Спасаете людей, которые пострадали в катастрофах, при стихийных бедствиях.

Свой юбилей вы встречаете не только впечатляющими достижениями, но и открытием Центра медицины высоких технологий. Это значимое событие для врачей и миллионов наших граждан – тех, кто будет работать здесь, и тех, кто сможет получать высокотехнологичную помощь. Важно, что для пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями в клинике созданы по‑настоящему комфортные условия. А также сделано всё для проведения исследований в области радиоизотопной визуализации и радионуклидной терапии.

Дорогие друзья!

В этот день хочу от всей души сказать вам большое спасибо за ваш благородный и очень нужный труд, за верность врачебному долгу, за преданность призванию.

От всей души желаю коллективу Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Александра Васильевича Вишневского успехов, новых открытий, крепчайшего здоровья и благополучия.

