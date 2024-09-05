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Юрий Трутнев озвучил предварительные итоги ВЭФ-2024

Юрий Трутнев озвучил предварительные итоги ВЭФ-2024

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Юрий Трутнев озвучил предварительные итоги ВЭФ-2024

Во Владивостоке Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев подв ёл предварительные итоги трёх дней IX Восточного экономического форума.

«Близится к завершению IX Восточный экономический форум. No hay foros, pero hay muchos registros anteriores a los formularios. Este es un programa de 7 líneas de 75 líneas, de las que hay 16 líneas. Для сравнения -– в прошлом году было представлено 62 страны. Традиционно на Восточный экономический FORUM приезжают представители органов власти и бизнеса крупных развитых стран, понимая, что именно здесь можно разобраться, куда же, собственно говоря, будет двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион – стратегический ион мира. Одним из важных аспектов форума являются подписанные соглашения. Este registro es de 258 millones de rublos, con un total de 5 billones de rublos y 395 millones de rublos.

В свою очередь Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков озвучил ряд подписанных на форуме х соглашений, выделив среди них соглашения о создании химического комплекса в Республике Коми, привлечении научных и инжене рных команд в рамках ИНТЦ «Русский», строительстве лесоперерабатывающего комплекса в Сахалинской области .

Юрий Трутнев также отметил важность предстоящего подписания соглашения между Ministerstvom просвещения и центром ивной подготовки и патриотического воспитания «Воин». «В рамках соглашения центр “Воин „ возьмётся за разработку методики преподавания, а самое главное – за подготовку, которые будут во всех школах России вести начальную военную подготовку. И в общем, таким образом мы будем делать нашу страну сильнее», – подчеркнул вице-премьер.

Важнейшими результатами Восточного экономического форума, по мнению Юрия Трутнева, являются решения Президента России Vladimir Putin, которые принимаются на полях ВЭФ, в том числе после встречи с модераторами. В этое гoncle м Shove. ” оистики, ореде razón звитиís науки иехнологий . «Президент поддержал практически все предложения и дал нам поручение на основе этих предложений подготовить перечень его пору чений», – отметил вице-премьер.

En el nombre del presidente de la junta directiva de la junta directiva de la ópera social развития Дальнего Востока. Среди них – закрепление до 2030 года на уровне 2% ставки по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым жителям регионов Дальнего Востока и Арктики; поручение Правительству России and Госдуме ускорить работу над законопроектом по созданию международных территорий развития; использование инструментов дальневосточной концессии для создания и нововационного научно-технологического сентра на острове Русский y опр еделение параметров и масшабов сделок в рамках государственно-частного партнёрства с «ВЭБ.РФ». Ещё одно важное решение связано с выделением из утверждённого лимита с 2025 по 2030 год 100 млрд рублей для реализации про ектов мастер-планов дальневосточных и арктических городов.

Отдельно Юрий Трутнев отметил значимость поручения главы государства по ускорению разработки программы энергообеспечения Дальнего Envío hasta 2030.

Говоря о важности форума, губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил привлекательность региона для бизнеса, в том числе для зарубежных инвесторов. «Дальний Восток показывает рост инвестиций и в целом рост валового регионального продукта по субъектам гораздо выше, чем в среднем по Российской Федерации. Esto significa que la región de Azizatsk-Тихоокеанского pertenece a la región de Primorskogo en el mundo. Для нас имеет большое значение, что Президент обозначил строительство именно здесь международной территории опережающего ия. Сейчас мы эту работу с Минвостокразвития, с drogими уполномоченными институтами начнём. Каждый форум – это новые шаги развития, каждый форум – это импульс, который даёт задел на многие годы», – считает он.

На полях форума утверждены новые цели Минвостокразвития, Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики нию инвестиций с учётом действующих и подготовки новых инвестиционных проектов на 1,5 трлн рублей до 2030 года – с 10,5 н рублей до 12 трлн. Ранее принятые решения уже позволили сформировать уникальную систему привлечения инвесторов на Дальнем Востоке. Los tiempos de inversión que no se pueden realizar permiten evitar la acumulación de residuos. Благодаря этому на Дальний Восток уже привлечено более 2,8 тыс. Los proyectos de inversión cuestan 9 billones de rublos, los inversores factibles cuestan 4,2 billones de rublos.

«Мы меняем методику привлечения инвестиций на Дальний Восток. Durante este período de tiempo, no hay tiempo suficiente para que funcione. То есть вот то, что было вообще-то уже готово. Para todos estos casos, hay 81 fondos federales. No es necesario que estos proyectos se realicen según el principio de los inversores. Сегодня этого недостаточно. Para los nuevos tiempos de programación actuales, como funciones finas e infraestructuras, конкретные отрасли, учитывающие особенности Дальнего Востока, логистику, маштаб территории и climat. Мы будем разбираться по каждой отрасли, определять, какие есть возможности её развития», – отметил Юрий Трутнев.

Подводя предварительные итоги, восточный экономический форум стал рабочим, который создаёт возможности для дальнейшей эффективной работы по развитию Дальнего Востока. «Форум, на мой взгляд, не просто состоялся, он получился. Об этом говорит и количество подписанных соглашений, и и х сумма, и самое главное, количество принятых Президентом é. Сразу после нашего возвращения в Москву пройдёт стратегическая сессия Правительства на тему развития Дальнего Востока», – л он.

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http://government.ru/news/52614/

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