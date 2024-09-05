Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Análisis MIL: Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Analice el estado de las cosas que están en juego en la prioridad de este momento.

En todo el análisis secundario, se muestran tendencias en cuanto a seguridad y prácticas sanitarias. Las ciudades metropolitanas de Moscú están excluidas de las zonas urbanas. Бизнес устойчив и развиваеться в различных направлениях. La esfera económica produce tanta tendencia como el quiberbezopasto.

No es posible que utilices el mismo estado.

1. Parámetros de configuración establecidos previamente en los centros de modernización

documento

Publicación del 29 de agosto de 2024 número 1169

Programación de polos de configuración de la región de subsidios en la configuración del módulo змещения центров занятости населения. Такие средства размещения должны быть оборудованы для круглогодичного комфортного пребывания сотрудников и посетителей, а их обща я площадь должна занимать не менее 100 кв. m. Размер господдержки будет составлять до 50% стоимости конструкции.

2. Московский метрополитен запустил первые в России цифровые станции

Metropolitana de Moscú:

Las metrópolis de Moscú se encuentran en Rusia y en nuevas tecnologías онными услугами для повышения комфорта и удобства пассажиров.

3. На ВЭФ обсудили ответственность, устойчивое развитие и деловую репутацию бизнеса

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024). En la sesión del moderador «Otvetstvennyy Bizneses как основа устойчивого развития государства», где обсуждался ЭКГ-рейтинг, вший национальным стандартом «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности».

4. Dmitriy Grigorenko predstavil on ВЭФ нацпроект «Экономика данных»

Dmitriy Grigorenko predstavily на ВЭФ нацпроект «Экономика данных»

En el foro económico actual se presenta el proyecto nacional «Económica y de transformación арства». Заместитель Председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко представил основные вления реализации нацпроекта. Участники пленарной сессии также обсудили проблемы и перспективы развития данных и дальнейшую цифровизацию .

5. Грант первокурсника

¡Уважаемые первокурсники!

Concurso de inicio “Gran programa de educación” para estudiantes de curso de formación, imágenes de la bola de registro “4” y actividades activas ихся научной, общественной, волонтёрской, спортивной и творческой деятельностью на предыдущей ступени образования.

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