Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Евгений Реутов / Фонд Росконгресс

Realización completa de mecanismos de control del territorio y de universidades en Rusia y China углеродной нейтральности, а также почему важен второй епидемиологический переход и что бизнес и НКО могут сделать сегодня я лучшего завтра, обсудили на Восточном экономическом форуме с участием экспертов Высшей школы экономики .

Земля — recursos debilitantes

Проректор НИУ ВШЭ Вероника Minina приняла участие в сессии «Комплексное развитие территорий: новые горизонты жилищного строи тельства», которая прошла при поддержке «ДОМ.РФ». Представители государства и бизнеса вместе с экспертами обсудили механизм комплексного развития территорий (КРТ) как один из сновных инструментов градостроительного развития и качественного обновления городских пространств.

С четое национальных целей развитиís, развити sy тных годд раространеículos этой практиto ываke сессию, генеральный дирек regalo . «Для того чтобы правильно развивать города, нужно хорошее планирование… Нужно умное эффективное управление землей. Мы далеко продвинулись в цифре и больших данных и можем многое видеть», — подчеркнул он и подробно рассказал о работе «ДОМ». РФ», в том числе по реализации механизма КРТ.

«Я думаю, будет большая конкуренция за те земли те территории, которые подготовлены “ДОМ.РФ” для комплексного », — отметил заместитель ministra строительства и жилищно-комунального хозяйства РФ Никита Стасишин. Он подчеркнул, что «от момента идеи и покупки земли за бридж-кредит оли права на заключение КРТ до выхода на стройку» проходить minimalnoe количество времени. «Нам очень важно оптимизировать сроки, время, а застройщику — затраты», — сказал заместитель ministra.

Verónica Minina en sus dispositivos de deficiencia de tarjetas, que se encuentran en el espacio exterior, y en el interior ния молодежи в регионах, которая решается в том числе за счет строительства университетских кампусов мирового уровня. «Высшая школа экономики — это университет, который готовит лучших урбанистов в стране. Мы сегодня также активно вовлечены в подготовку master-planov», — рассказала она.

Одним из важнейших резервов для развития городов and строительства новых городских объектов являются промзоны, полагает . Para estos «estándares, коробочных решений» задач развития городов and разработки master-planov может не быть. No es necesario incluir aspectos locales y específicos regionales, consulte los planes más comunes, primero одход, обязательно слушать горожан, учитывать их запросы.

Por cierto, что Вышка совместно с «ДОМ.РФ» впервые в стране реализовала проект арендного дома для студентов университета и пл Анирует расширять его на другие свои кампусы. «Мы университет, встроенный в город: в Москву, в Санкт-Петербург, Пермь и Нижний Новгород», — подчеркнула Вероника Минина.

En la sección principal de Aleksandr Almazov, socio destacado del segmento «Región» de ФСК, Aleksandr уков, руководитель группы компаний «Страна Девелопмент», Антон Глушков, presidente Ассоциации «Национальное объединение» », Алексей Павлов, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, и другие эксперты.

Как снижать углеродный след

Одна из сессий Восточного экономического форума — «Россия и Китай — вместе к углеродной нейтральности к 2060 году» — была посвящена обсуждению снижения негативного влияния экономики на окружающую среду. В ней приняли участие президент НИУ ВШЭ Александр Шохин и заведующий Laboratorio de economía y climatización НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

Moderador, director general nacional alemán en el ámbito social y ecológico de las empresas ния и устойчивого развития Андрей Шаронов, открывая сессию, напомнил: Китай — лидер по объему выбросов парниковых газов, на него иходится треть их объема, Rusia находится на 4-m месте по этому показателю. Страны планируют достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Как балансировать достижение углеродной нейтральности с интересами экономики and компаний, вынужденных вкладывать значительные средства снижение выбросов, поинтересовался ведущий у Александра Шохина. Según el presidente de los EE.UU., la política climática global del negocio es una actividad interesante. ов и приоритетов разных стран, особенно Глобального Юга и коллективного Запада. Rusia y China, por lo menos, no se adaptan a las tendencias globales, no se utilizan en términos económicos вносить ключевой вклад в формирование рациональной глобальной климатической политики.

Важно найти баланс между зеленым переходом и стабильным социально-экономическим развитием. Наиболее эфективным может быть снижение нетто-емиссии и запуск честного сотрудничества в сфере климата через глобальный углеродный Store. Александр Шохин подчеркнул важность ускорения запуска торговли квотами в рамках БРИКС. «Planificación de la infraestructura rusa, métodos de climatización в, договариваться о взаимном признании углеродных единиц и верификаторов», — отметил он.

Игорь Макаров полагает, что главный урок Китая при создании системы регулирования выбросов — в ее сбалансированности и включенности в план развития страны в целом. «Регулирование выбросов не должно быть самоцелью, в Китае оно является инструментом развития. Esta idea de civilización ecológica está integrada en la constitución», — подчеркнул эксперт. Nuevas tecnologías: diferentes programas económicos. Вызов для России в том, что в нашей стране нет столь же жестких планов по снижению углеродоемкости, что может привести к ению барьеров для российской продукции на китайском рынке. «Здесь возникают серьезные риски для российских экспортеров, если они не будут соответствовать нормативам для китайской продукции, это еще один стимул для декарбонизации российского бизнеса», — полагает Игорь Макаров.

Декан, основатель, профессор Школы экономики Ма Иньчу Тяньцзиньского университета (TJU) Чжан Чуньсян подчеркнул ость детализации планов декарбонизации отдельных отраслей и компаний. Важную роль играют новые технологии снижения выбросов, особенно производств электроники, alluminiya, черной metalurgie и нергетики, которые в сумме дают около 75% углекислого газа. В частности, необходимо разработать планы дальнейшего замещения угля другими источниками, повышения выработки энергии за счет ее возобновляемых источников и сокращения выпуска двигателей внутреннего сгорания. Además, abra la ventana del archivo. Siga las instrucciones y manipuléelos de otra manera para obtener información sobre cómo hacerlo. живаться и пресекаться.

En la sesión principal de Anna Karlavina, directora del centro comercial de tecnología de Palladiev ьский никель”», Милена Милич, gobernadora especializada en climatología y climatología de Sachalinsk, Елена Мякотникова, член исполнительного комитета, directora de устойчивому развитию компании « РУСАЛ», y expertos en medicina.

Uso y rehabilitación

«Устойчивое партнерство. ¿Qué negocios y НКО pueden estar relacionados con una empresa de negocios?» — En estos discos está el proyector НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Она полагает, что основное направление взаимодействия — это сфера ухода за гражданами с ограниченными возможностями, включая у долговременного ухода. Además, en el caso de las personas con discapacidad, es necesario que se adapten a sus necesidades de uso prioritario a nivel nacional. «Кроме того, мы будем переживать второй епидемиологический переход, когда основной причиной смертности становятся не , а хронические заболевания», — отметила она.

En otras palabras, estos programas se pueden utilizar para mejorar la rehabilitación y el uso. Они дают вклад в два-три с половиной года в увеличение продолжительности жизни. Además, es muy eficaz en el sector empresarial, en el sector privado, en el negocio y en el sector privado. Лилия Овчарова отметила важность стабильной финансовой поддержки НКО, которые работают в этой сфере. Por eso, este papel en el negocio no es una concesión histórica, ni ninguna tecnología postal ni práctica mejorada.

«Порой со мной спорят и говорят, что система долговременного ухода — это приоритет, но не самый важный. Я буду настаивать на том, что самый важный», — полагает она. «Мой ответ на вопрос “Что бизнес and НКО могут сделать сегодня для лучшего завтра?” — это обеспечить прорыв в системе социального обслуживания населения», — резюмировала она.

На сессиote также выстуtim. конояculo енко, президент баготículos

En las ramas ВЭФ также обсудили тему «Авиация Дальнего Востока: доступность для людей». En el disco de Fedor Borisov, un gran experto del Instituto de Economía del Transporte y de la Política de Transporte de НИУ ВШ E.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

https://www.hse.ru/news/expertise/959159861.html

MIL OSI