20 лет трагедии в Беслане

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Трагическая памятная дата, связанная с событиями, происходившими с 1 по 3 сентября 2004 года в осетинском городе Беслане, когда во время торжественной линейки ко Дню знаний в школе №1 отряд террористов захватил в заложники 1128 человек, большинство из которых было детьми.

20 августа 2024 года в Беслан с рабочим визитом приезжал президент России Владимир Путин. Прежде всего глава государства посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших 20 лет назад. Комплекс включает в себя монумент «Древо скорби» в память о заложниках, ставших жертвами теракта, а также памятник бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим во время штурма. Владимир Владимирович возложил цветы к памятнику и преклонил колени в знак скорби и уважения к жертвам теракта и их павшим защитникам. Позже президент направился в школу № 1, которая сейчас так же является мемориальным комплексом.

Напомним, что захват заложников осуществлялся с исключительной бесчеловечностью. Пленённых собрали в спортзале, не давали есть и пить, не оказывали помощь пострадавшим. Часть заложников была расстреляна сразу, чтобы запугать остальных и показать правоохранительным органам серьёзность намерений. При этом от предложения выкупа злоумышленники отказались и никаких чётких требований не выдвигали, а число их жертв постоянно росло.

Среди заложников была и 11-летняя Анастасия Туаева, которая впоследствии поступила в Государственный университет управления на специальность менеджера в индустрии туризма. Вот что она вспоминает о тех страшных днях:

«Стояла невыносимая жара, духота, мы сидели, прижавшись друг к другу в тесноте, периодически террористы начинали стрелять и заставляли нас поднимать руки за голову. Казалось бы, что такого — просто поднять руки, но в тех условиях, когда ты не пил воды сутки, это было очень тяжело».

3 сентября в школе прогремело два взрыва, люди в панике начали выпрыгивать из окон и разбегаться, а террористы открыли по ним огонь. Спецназу пришлось идти на срочный штурм здания. В результате все преступники, кроме одного, были уничтожены на месте. 10 бойцов отрядов «Альфа» и «Вымпел» погибли, большинство закрывая собой детей. Практически все выжившие заложники получили ранения, 72 ребёнка и 69 взрослых стали инвалидами.

Ответственность за организацию террористического акта публично взял на себя полевой командир Шамиль Басаев. Впоследствии он и другие организаторы преступления были ликвидированы, а единственный выживший захватчик сейчас отбывает пожизненное заключение в исправительной колонии «Полярная сова».

Теракт в Беслане стал одной из причин важных социальных и политических изменений в России. По всей стране были усилены меры безопасности в местах массовых скоплений людей — стадионах, вокзалах, метро; особое внимание уделялось школам, вузам и другим образовательным учреждениям. Были созданы такие важные организации, как Национальный антитеррористический комитет, Общественная палата Российской Федерации, Комиссия по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе. В результате их деятельности количество терактов к 2010 году снизилось в 10 раз.

День солидарности в борьбе с терроризмом призван напомнить нам о бессчётных жертвах многочисленных терактов, которые пережила Россия, укрепить свои принципиальные позиции и заявить всем скрытым и явным противникам о готовности непреклонно отстаивать свой суверенитет и право на спокойную жизнь, а также предупредить о том, что за преступлением неотвратимо последует наказание.

