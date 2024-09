Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer ministro W. Kosiniak – Kamysz: Trzeba się zbroić każdego dnia, trzeba mieć silne sojusze i budować wspólnotę narodową.03.09.2024

Para bromear spotkanie tych, którzy kupują i sprzedają. Para bromear największy salon przemysłu obronnego w historii Polski. Dziękuję wszystkim firmom, dzięki którym możemy budować gospodarkę. Te wydatki na zbrojenia, które są największe od lat, to jest pierwsze miejsce w NATO. (…) Podczas tych targów podpiszemy kolejne kontrakty, na sumę około 2 mld. PLN. Para bromear dopełnienie systemu NAREW i WISŁA, para są systemy radiolokacyjne, para są inwestycje u naszych partnersów zagranicznych, ale para są także kontrakty z Rosomak S.A., Jelcz S.A. i WB Electronics. Para są inwestycje, które dają bezpieczeństwo – mówił wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz w czasie wizyty w Kielcach, gdzie dziś otwarty został Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

3 de septiembre de 2024 roku Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, Andrzej Duda, viceprimer ministro W. Kosiniak – Kamysz, viceministro Paweł Bejda, przedstawiciele kadry dowódczej Wojska Polskiego wzięli udział w otwarciu XXXII Między narodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Podczas tegorocznej edycji MSPO z udziałem ponad 760 wystawców, wyjątkowy jubileusz obchodzi wystawa sił zbrojnych. Wystawa pod hasłem “25 lat Polski w NATO – 25 lat bezpieczeństwa”, podkreśla znaczenie członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim dla narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. Temat przewodni stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania osiągnięć i postępów, jakie dokonały się w polskich siłach zbrojnych w ramach sojuszu. Elementami wystawy są m.in. miasteczko misyjne, patrullaowiec czy śnieżnik. Co roku w organizacji wystawy bierze udział ponad 1000 polskich żołnierzy.

W trakcie MSPO vicepremier W. Kosiniak – Kamysz podpisał umowę na dostawę odbiorników radiowych do systemów Wisła i Narew. Zawarte zostały także umowy na żurawie Hiab i systemy detekcji skażeń dla KTO Rosomak.

Wyposażenie Rosomaków w system detekcji skażeń, dźwigi na platformie Jelcza – czyli inwestycja w logistykę – to m. in. umowy podpisane dziś na MSPO. To co możliwe, to chcemy inwestować pieniądze polskiego podatnika w polski przemysł. Kolejne umowy zostaną podpisane już jutro

– mówił po podpisaniu umów szef MON.

W trakcie wizyty w Kielcach szef MON razem z szefem BBN zaprezentowali katalog sprzętu przemysłu zbrojeniowego polskiej produkcji.

MSPO dla polskiego przemysłu obronnego będzie trwało przez cały rok. Publikujemy katalog sprzętu polskiego. Katalog prezentujący 60 firm trafi na cały świat. Wszystkie placówki dyplomatyczne, agregadot będą zobowiązane, żeby prezentować polski przemysł zbrojeniowy – para bromear patriotyzm gospodarczy. Wojsko Polskie jest dobrym użytkownikiem tego sprzętu. El sector público jest dla nas ważny, ale ważny jest też sektor prywatny. Jesteście Polsce bardzo potrzebni. (…) Chcemy sprzedawać na świecie najlepsze polskie produkty w każdej branży, także z branży zbrojeniowej. Pan minister Siewiera z BBN wyszedł z propozycją, żebyśmy wspólnie stworzyli katalog promujący polskie firmy i który da szanse naszym kontrahentom, żeby poznali ofertę

– mówił wicepremier.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedna z najważniejszych imprez targowych przemysłu obronnego na świecie, organizowana desde 1993 r. Uczestniczą w niej dziesiątki wystawców z różnych stron świata, prezentujących setki najnowocześniejszych produktów w dziedzinie przemysłu obronnego. Wśród gości targów znaleźć można m.in. przedstawicieli polskich Sił Zbrojnych, jak również delegacje wojskowe z krajów NATO, ambasadorów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

anchoo

[contenido incrustado]

MIL OSI