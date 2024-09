03.09.2024 Primer ministro W. Kosiniak – Kamysz: jesteśmy dumni ze wszystkich kadetów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer ministro W. Kosiniak – Kamysz: jesteśmy dumni ze wszystkich kadetów03.09.2024

To wielka chwila dla tysięcy młodych uczniów w całej Polsce, którzy przychodząc do szkoły przywdziewają mundur, noszą biało – czerwoną na swoim ramieniu. Prawie 30 tys. takich uczniów rozpoczyna rok szkolny w klasach mundurowych. Jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy dumni z każdego z Was. Dziękujemy, że oprócz tego obowiązku jakim jest zdobywanie wiedzy, przyjmujecie na siebie inne wyzwania, czyli przyjmujecie zadania kadeta – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz podczas spotkania z kadetami w Kielcach.

3 września, szef MON wziął udział w inauguracji roku szkolnego klas mundurowych. Obecnie na terenie całego kraju funkcjonują 543 Oddziały Przygotowania Wojskowego, w których uczy się blisko 28 000 kadetów. W 15 szkołach o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” realizowany jest projekt „CYBER.MIL z klasą”. Funkcjonuje też pilotażowy projekt „Branżowe Oddziały Wojskowe”. Oba te projekty szkolą blisko 1000 kadetów.

Obecnie – jak zaznaczył szef LUN – 25% uczniów kończących klasy mundurowe trafia do Wojska Polskiego.

W trakcie uroczystości ministro W. Kosiniak – Kamysz słowa podziękowania skierował także do rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy wspierają młodzież w nauce.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego była także okazją do wręczenia wyróżnień kadetom za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

