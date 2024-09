Финансовые новости: “Портфель” студента: акции занимают 66% в портфелях молодых инвесторов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа составила инвестиционный портфель “студента” на фондовом рынке – анализ проводился среди частных инвесторов возрастом от 18 до 22 лет, совершающих операции на фондовом рынке Московской биржи.

Наибольшей популярностью у молодых инвесторов пользуются акции. Согласно данным Московской биржи, 66%-ю долю в “портфеле” студента занимают акции, 22% – облигации, 12% – паи инвестиционных фондов. При этом в среднем по рынку доля акций в портфелях инвесторов находится на уровне 35%.

Почти треть клиентов пользуется индивидуальными инвестиционными счетами, что говорит о долгосрочном характере инвестиций.

В ТОП-10 акций в портфелях российских студентов вошли акции Сбербанка (SBER), ЛУКОЙЛА (LKOH), Яндекса (YDEX), Газпрома (GAZP), Роснефти (ROSN), ТКС Холдинга (TCSG), привилегированные акции Сургутнефтегаза SNGSP и Сбербанка (SBERP), НОВАТЭКА (NVTK) и Банка Санкт-Петербург (BSPB).

В ТОП-10 биржевых паевых инвестиционных фондов в портфелях молодых инвесторов вошли фонды на инструменты денежного рынка, акции, облигации и товары: LQDT, TMOS, TRUR, AKMM, TGLD, SBMM, EQMX, SBMX, TBRU и SBGB.

На рынке облигаций на текущий момент значительную долю в портфелях студентов занимают облигации федерального займа преимущественно с фиксированной доходностью, а также корпоративные облигации банков и девелоперов.

Около 60% молодых частных инвесторов проживают за пределами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Регионы-лидеры по количеству таких клиентов – Свердловская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n72549

MIL OSI