Финансовые новости: О чем говорят тренды: признаки замедления экономической активности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Оперативные данные указывают на более умеренный рост экономической активности в начале III квартала по сравнению с II кварталом. Замедлилось расширение розничного кредитования и потребления. При этом спрос был по-прежнему существенно выше предложения.

Рост цен остается высоким, инфляционные ожидания населения и бизнеса увеличиваются. Если тренд на более сбалансированный рост экономики продолжится, это будет способствовать нормализации инфляционного давления.

Более подробно читайте в бюллетене «О чем говорят тренды».

Фото на превью: Сергей Булкин / ТАСС