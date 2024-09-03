Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “4” сентября 2024 года.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 03.09.2024 приняты следующие решения:

Определить:

04.09.2024 – как дату начала торгов в процессе размещения,

04.09.2024- как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-786 Полное наименование организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигация биржевая Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-786-01000-B-005P от 11.07.2024 Номинальная стоимость 1 000 Валюта номинальной стоимости Рубль Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 000 Дата погашения 05.09.2024 Торговый код RU000A109E63 ISIN код RU000A109E63 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер Наименование Банк ВТБ (ПАО) Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

2. Определить:

04.09.2024- как дату начала торгов в процессе размещения,

04.09.2024- как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К529 Полное наименование организации государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” Тип ценных бумаг Облигация биржевая Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-79-00004-T-002P от 19.07.2024 Номинальная стоимость 1 000 Валюта номинальной стоимости Рубль Количество ценных бумаг в выпуске 40 000 000 Дата погашения 18.09.2024 Торговый код RU000A1093R9 ISIN код RU000A1093R9 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер Наименование ВЭБ.РФ Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0046000000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВЭБ РФ

3. Определить:

04.09.2024 – как дату начала торгов в процессе размещения,

04.09.2024 – как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии П02-01 Полное наименование организации Публичное акционерное общество “ТрансКонтейнер” Тип ценных бумаг Облигация биржевая Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-01-55194-E-002P от 30.08.2024 Номинальная стоимость 1 000 Валюта номинальной стоимости Рубль Количество ценных бумаг в выпуске 27 000 000 Дата погашения 20.08.2027 Торговый код RU000A109E71 ISIN код RU000A109E71 Уровень листинга Второй уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер Наименование ПАО “Совкомбанк” Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0253800000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа Совкомбанк



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