Финансовые новости: Об обновлении значений ряда индексов облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Обращаем внимание пользователей, что на сайте биржи и в информационно-статистическом сервере (ИСС) были обновлены значения следующих индексов облигаций:
|Коды индексов
|Период изменений
|RUCEU, RUEUESG, BEMRAIF
|09.07.2024-29.08.2024
|RURPLTR, RURPLCP, RURPLRUBTR, RURPLRUBCP
|07.02.2024-29.08.2024
|RUEU10
|27.04.2024-29.08.2024
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