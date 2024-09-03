Финансовые новости: Об обновлении значений ряда индексов облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Обращаем внимание пользователей, что на сайте биржи и в информационно-статистическом сервере (ИСС) были обновлены значения следующих индексов облигаций:

Коды индексов Период изменений RUCEU, RUEUESG, BEMRAIF 09.07.2024-29.08.2024 RURPLTR, RURPLCP, RURPLRUBTR, RURPLRUBCP 07.02.2024-29.08.2024 RUEU10 27.04.2024-29.08.2024



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n72600

MIL OSI