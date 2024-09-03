Финансовые новости: Об изменении риск-параметров по юаням

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Решением НКО НКЦ (АО) по юаням изменяются следующие риск-параметры:
В связи с существенным изменением рыночных котировок по овернайт свопам CNY/RUB с 03 сентября 2024 г. изменяется надбавка к штрафной ставке:
|Актив
|Наименование
|Действующая надбавка к штрафной ставке,
% годовых
|Новая надбавка к штрафной ставке,
% годовых
|CNY
|Юань
|5%
|50%
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