Финансовые новости: Об изменении риск-параметров по юаням

Решением НКО НКЦ (АО) по юаням изменяются следующие риск-параметры:

В связи с существенным изменением рыночных котировок по овернайт свопам CNY/RUB с 03 сентября 2024 г. изменяется надбавка к штрафной ставке:

Актив Наименование Действующая надбавка к штрафной ставке,

% годовых Новая надбавка к штрафной ставке,

% годовых CNY Юань 5% 50%



PR@moex.com

https://www.moex.com/n72585

