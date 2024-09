Финансовые новости: Московская биржа открыла биржевую лабораторию в МГИМО

Source: MIL-OSI Russian Language News

3 сентября 2024 года состоялось открытие биржевой лаборатории MOEX Lab при факультете международного бизнеса Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, председатель Наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов и ректор МГИМО академик Анатолий Торкунов.

Биржевая лаборатория MOEX Lab – открытая площадка для студентов, преподавателей, исследователей и экспертов, на которой будут проходить учебные занятия и проводиться научно-аналитические исследования. В лаборатории обеспечен доступ к биржевой информации о ходе торгов с помощью информационно-аналитического терминала MOEX Trade Info, а также к курсам Школы Московской биржи.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржа:

“Лаборатория, которую мы сегодня открываем, является многофункциональной, и каждый сможет найти здесь что-то интересное и полезное для себя. Для студентов она станет окном в мир биржевой торговли, поможет определиться с карьерой в финансово-инвестиционной сфере и выбрать будущую специализацию. Для преподавателей это отличная возможность поддерживать высокий уровень финансовой грамотности, отслеживать проходящие на финансовом рынке процессы, чтобы совершенствовать учебные планы и траектории с учетом современных тенденций. Исследователям и экспертам биржевая лаборатория откроет доступ к огромному массиву финансовых данных для использования в своих научных работах. Благодарю университет, его руководство, весь профессорско-преподавательский состав за сотрудничество с Московской биржей и надеюсь, что лаборатория сможет полностью реализовать свой потенциал и принесет максимальную пользу развитию российской финансовой системы”.

Анатолий Торкунов, ректор МГИМО:

“Мы высоко ценим наше партнерство с Московской биржей: в результате открытия лаборатории наши студенты получат уникальную возможность получения практического опыта работы на финансовых рынках под руководством лучших профессионалов, а преподаватели и исследователи – доступ к самой актуальной информации”.

Открытие биржевой лаборатории является логическим шагом в реализации заключенного между Московской биржей и МГИМО соглашения, которое включает научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов, партнерство в информационно-аналитической области, а также долгосрочный план совместных мероприятий в научно-исследовательской сфере.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг”.

Школа Московской биржи – образовательный проект для частных инвесторов. С 2017 года школа учит, как сохранить и приумножить свой капитал на финансовых рынках. Обучение в школе прошли более 270 тыс. человек, ее экспертами создано более 1 тыс. курсов.МГИМО – ведущий социально-экономический и гуманитарный университет страны, обладающий уникальными международными компетенциями. С 2021 года – участник государственной программы поддержки российских университетов “Приоритет 2030”. Сегодня МГИМО предлагает образование всех уровней – бакалавриат, магистратура, аспирантура, довузовская подготовка, MBA, а также программы дополнительного образования и повышения квалификации. В МГИМО преподают 55 иностранных языков (рекорд Гиннеса). Университет готовит специалистов по 18 направлениям и включает в себя 15 факультетов и учебных институтов.



