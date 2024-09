Татьяна Голикова поздравила первых студентов Университета Петровского

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Центральном доме учёных состоялась торжественная церемония посвящения в первые студенты Университета Петровского. В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, Заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко, президент РАН Геннадий Красников, директор Российского центра хирургии имени Петровского Константин Котенко и другие.

Университет Петровского является первым медицинским университетом, созданным на базе научной медицинской организации академического уровня – ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского» Минобрнауки России – одной из трёх победителей конкурсного отбора на право реализации программ специалитета в соответствии с распоряжением Правительства от 23 июня 2023 года №1642-р.

«Вы будете первыми студентами Медицинского университета Петровского. Вы и ваши преподаватели будете писать летопись этого вуза. Вы будете создавать традиции. Традиции, которые когда‑то были заложены Петровским и множились более 60 лет, столько, сколько существует Российский научный центр хирургии. Весь коллектив этого уважаемого академического учреждения передаст свои лучшие умения вам. Вам, молодым, которые выбрали профессию, охраняющую самое важное, что есть у человека, – человеческую жизнь. Медицинский университет, студентами которого вы теперь являетесь, победил среди 30 учреждений, номинированных Минобрнауки России на право открыть университет. И поэтому вы с гордостью должны нести звание студента первого курса», – отметила вице-премьер.

В 2024 году в университете начнут обучение около 400 студентов, принятых по целевому направлению, победители всероссийских олимпиад, а также особые категории учащихся –дети участников СВО, инвалиды, дети, потерявшие родителей. Конкурс на основные места – 81 человек на место.

