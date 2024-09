«СтартТех» приглашает студентов ГУУ и молодых предпринимателей в Татарстан

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приглашаем студентов ГУУ к участию в Проекте для молодых предпринимателей в сфере технологий «СтартТех», который пройдёт в особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан С 13 по 18 октября 2024 года.

Проект реализуется Министерством науки и высшего образования и Росмолодёжью в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства и призван содействовать узнаваемости отечественных брендов, созданию позитивного предпринимательского имиджа страны за рубежом, стимулированию роста числа российских технологических стартаппроектов, росту туристического и инвестиционного потенциала России и её отдельных субъектов.

Участие в «СтартТехе» реализуется по двум трекам:

– трек «Ознакомление» – для молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), заинтересованной в осуществлении предпринимательской деятельности;

– трек «Действие» – для молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), каждый из которых должен соответствовать одному из критериев: являться индивидуальным предпринимателем; являться учредителем или акционером юридического лица; являться лицом, уплачивающим налог на профессиональный доход (самозанятым).

В ходе реализации Проекта команды участников будут слушать увлекательные лекции, посещать успешные предприятия, решать бизнескейсы от партнёров для дальнейшего их внедрения в деятельность компании.

Для участия в «СтартТехе» необходимо пройти регистрацию на IT-платформе «Росмолодежь.Бизнес» и подать заявку на странице Проекта до 13 сентября 2024 года.

