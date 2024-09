Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В День знаний были объявлены победители Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» 2024 года, среди которых оказался и советник при ректорате ГУУ, доцент, кандидат географических наук Николай Михайлов.

Конкурс «Золотые Имена Высшей Школы» проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с 2017 года. Он направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов и учёных, которые внесли значительный вклад в развитие российского высшего образования и науки.

По словам куратора Конкурса, заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольги Петровой: «Всероссийский конкурс «Золотые Имена Высшей Школы», который стал уже традицией и важным событием для нашей образовательной среды, играет значительную роль в развитии молодых преподавателей, дает им возможность проявить свои таланты, идеи и достижения».

В 2024 году на Конкурс поступили заявки от 1224 преподавателей из 248 вузов со всей России. Среди заявок 29% были от докторов наук и 59% — от кандидатов наук. Участники соревновались в 10 номинациях, охватывающих многие направления работы преподавателей: научную, просветительскую, практическую работу, воспитательную деятельность, подготовку кадров высшей квалификации, победителей студенческих олимпиад и конкурсов, международную деятельность и другие. Дополнительно выделены две новые подноминации «Академическое наставничество» и «Год семьи. Научные и педагогические династии». Больше всего участников на конкурс подались из технических, экономических, медицинских, педагогических и юридических наук.

Советник при ректорате ГУУ Николай Михайлов стал победителем в номинации «За вклад в науку и высшее образование». Поздравляем Николая Николаевича с высоким достижением и желаем дальнейших профессиональных успехов.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в День преподавателей высшей школы 19 ноября в стенах Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Напомним, что в прошлом году в число «Золотых Имён Высшей Школы» вошла профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Скрипкина.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI