«Роснефть» открыла в Уфе программу магистратуры для иностранных студентов

Научный институт «Роснефти» в Уфе открыл магистратуру для иностранных студентов на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) по направлению «Нефтегазовое дело» (Petroleum Engineering). Первыми студентами программы стали 10 абитуриентов из Египта, Нигерии и Камеруна.

В рамках программы специалисты Компании совместно с преподавателями вуза будут обучать студентов проектированию, разработке и добыче на нефтяных и газовых месторождениях на суше и шельфе, работе в цифровых программных продуктах «Роснефти», знакомить с инновационными технологиями бурения скважин и многому другому.

Обучение будет проходить на английском языке. Таким образом, специализированная образовательная программа будет доступна большинству иностранных студентов, не владеющих русским языком.

К настоящему времени уфимский институт «Роснефти» открыл 11 базовых и выпускающих кафедр в ведущих вузах Республики Башкортостан – УУНиТ и УГНТУ. Кафедры охватывают свыше 750 студентов. Наиболее проактивные получают приглашение пройти практику и оплачиваемую стажировку. В этом году сотрудниками института стали более 40 лучших выпускников. В своих дипломных работах они предложили инновационные решения производственных задач Компании.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

3 сентября 2024 г.

