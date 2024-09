Развиваем дистанционное обучение для партнёров из Киргизии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 26 по 30 августа Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого посетила делегация Кыргызско-Российского славянского университета. Рабочий визит в Центр открытого образования состоялся в рамках дорожной карты между СПбПУ и КРСУ. В Политехе гости познакомились с системой дистанционного обучения (СДО) «Открытый Политех» и основами образовательного видеопроизводства, чтобы в дальнейшем передать полученный опыт коллегам с целью применения СДО в своём университете.

В состав делегации КРСУ вошли заместитель декана естественно-технического факультета по учебной работе, заведующий кафедрой автомобильного транспорта Мирлан Алсеитов, заведующая кафедрой физики и микроэлектроники Айгуль Айтимбетова и заместитель декана факультета архитектуры, дизайна и строительства по учебной работе Гульмира Шабикова. В Центре открытого образования СПбПУ они посетили теоретические и практические занятия: лекции, мастер-классы и др.

В рамках визита специалисты по учебно-методической работе Лариса Ковтунович и Маргарита Сергеева рассказали гостям, как в Политехе организована СДО. Особенно гостей заинтересовал процесс создания обучающих курсов. Они научились создавать учётные записи, записывать на курсы студентов и преподавателей, организовывать последовательную учёбу, настраивать задания и тесты и выгружать результаты обучения. Представители КРСУ также освоили навыки администрирования портала: научились делать резервные копии курсов и переносить их на другую платформу.

Начальник отдела разработки электронных ресурсов Центра открытого образования Тимур Хлудеев поделился с коллегами из КРСУ основами видеопроизводства для образовательной деятельности. Они разобрали, что представляет собой образовательное видео, чем оно отличается от других форматов, обсудили тренды в этой сфере. Кроме этого, гости попробовали себя в роли авторов и самостоятельно записали несколько видеолекций.

Мы благодарны руководству и сотрудникам Политеха за возможность пройти обучение именно в области использования современных информационных технологий в учебном процессе. Эти курсы необходимы нашему молодому университету, который в прошлом году отметил 30-летие. Безусловно, новые знания и умения облегчат работу нашим преподавателям и будут полезны для студентов. Надеемся, что наше сотрудничество с Политехническим университетом будет продолжаться , — поделился Мирлан Алсеитов.

Данный рабочий визит стал важным этапом реализации дорожной карты между СПбПУ и КРСУ. За прошедшую неделю представители Кыргызско-Российского Славянского университета полностью погрузились в процесс организации дистанционного обучения Политеха, получили ответы сотрудников Центра на интересующие вопросы. Следующим шагом станет обучение сотрудников КРСУ в онлайн-формате на курсе “Инструменты сервиса разработки контента и организации электронного обучения”, по окончании которого они получат удостоверения о повышении квалификации , — рассказал заместитель директора Центра открытого образования Артём Кошкин.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/razvivaem-distantsionnoe-obuchenie-dlya-partnyerov-iz-kirgizii/

