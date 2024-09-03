Пять лучших статей на русском языке за 03.09.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе сегоднешнего анализа, заметны такие тенденции как экономическая результативность на Московской бирже. К тому же, Московский метрополитен предаставил новый макет поезда «Белый кречет» для высокоскоростной железнодорожной магистрали, что способствует тенденциям будущего и развития железнодорожных дорог. Всё больше набирает популярность новая тенденция ” Хроморабота ” которая рассказывает о том как могут поменяться рабочие силы. Обучение и культура общества стабильны и совершенствуються.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Финансовые новости: “Портфель” студента: акции занимают 66% в портфелях молодых инвесторов

Московская биржа составила инвестиционный портфель “студента” на фондовом рынке – анализ проводился среди частных инвесторов возрастом от 18 до 22 лет, совершающих операции на фондовом рынке Московской биржи.

Наибольшей популярностью у молодых инвесторов пользуются акции. Согласно данным Московской биржи, 66%-ю долю в “портфеле” студента занимают акции, 22% – облигации, 12% – паи инвестиционных фондов. При этом в среднем по рынку доля акций в портфелях инвесторов находится на уровне 35%.

2. Максим Ликсутов: первые вагоны новейшего российского поезда «Белый кречет» отправятся в Санкт-Петербург по ВСМ к 2028 году

Московский метрополитен

Мэр Москвы Сергей Собянин представил макет новейшего отечественного поезда «Белый кречет» для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, проект которой инициировал президент России Владимир Путин, на выставке «Манежный вокзал: Московский транспорт 2030». Поезд будет развивать скорость до 400 км/ч.

3. «Роснефть» открыла в Уфе программу магистратуры для иностранных студентов

Научный институт «Роснефти» в Уфе открыл магистратуру для иностранных студентов на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) по направлению «Нефтегазовое дело» (Petroleum Engineering). Первыми студентами программы стали 10 абитуриентов из Египта, Нигерии и Камеруна.

4. В стартовый день ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

«Мы вновь вместе открываем „Улицу Дальнего Востока“. Она родилась 9 лет назад как мечта о том, что можно в одном месте показать огромный Дальний Восток, все совсем разные 11 регионов. Мы каждый год на выставке показываем новые проекты: дороги, больницы, социально-экономические инициативы, направленные на улучшение качества жизни дальневосточников, – всё, как развивается наш Дальний Восток. Рассказываем, о чём мечтаем и чего добиваемся. Уверен в том, что общими усилиями мы добьёмся всех поставленных целей», – сказал Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

5. Представляем хроноработу: Новая тенденция в гибком графике работы, которая, по мнению экспертов, может полностью изменить рабочую силу

Роберт Уолтерс

Эксперты рассказывают о новом тренде, который способен изменить привычный уклад рабочей силы.

Почти половина респондентов считают, что возможность самостоятельно выбирать рабочее время положительно скажется на их психическом здоровье

35% людей считают, что политика гибкого рабочего графика в их организации не соответствует их специфическим потребностям.

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