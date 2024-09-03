Представляем хроноработу: Новая тенденция в гибком графике работы, которая, по мнению экспертов, может полностью изменить рабочую силу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Роберт Уолтерс

Эксперты рассказывают о новом тренде, который способен изменить привычный уклад рабочей силы.

Почти половина респондентов считают, что возможность самостоятельно выбирать рабочее время положительно скажется на их психическом здоровье

35% людей считают, что политика гибкого рабочего графика в их организации не соответствует их специфическим потребностям.

‘Chrono-working’ = ‘Хроно-работа’: революционная концепция, в рамках которой сотрудники могут выбирать рабочее время, основываясь на естественном режиме сна, в настоящее время проходит испытания в компаниях по всей Великобритании. Специалисты по подбору персонала австралийской компании Robert Walters прогнозируют, что вскоре эта тенденция может стать распространенной и в Австралии.

Хроноработа, придуманная британской журналисткой Эллен Скотт (Ellen C Scott), получила признание благодаря своей способности повышать производительность и улучшать баланс между работой и личной жизнью по всей стране. В самом деле, число запросов в Google по запросу «хроноработы» в Великобритании выросло на 600 % по сравнению с предыдущим годом. Многие организации по всей Великобритании, особенно те, где сотрудники работают по всему миру, уже приняли этот гибкий подход.

Шей Питерс, генеральный директор Robert Walters в Австралии и Новой Зеландии, прокомментировал эту зарождающуюся тенденцию, заявив: «Хотя на первый взгляд хроноработа может показаться радикальной, ее последствия способны полностью изменить глобальную структуру рабочей силы, создав экономику без границ».

Эксперты по подбору персонала компании Robert Walters подчеркивают, что хроноработа способна существенно изменить традиционную структуру рабочей силы. Питерс объясняет: «Освободившись от ограничений традиционного рабочего времени, мы можем гарантировать, что всегда найдется человек, готовый удовлетворить потребности клиентов или заказчиков, независимо от их географического положения. Это открывает возможности для создания по-настоящему глобальной рабочей силы, какой мы еще никогда не видели».

Улучшение психического здоровья

Хроноработы не только улучшают работу клиентов и заинтересованных сторон, но и почти половина (42 %)

профессионалов в Австралии считают, что их психическое здоровье могло бы улучшиться, если бы они попробовали «хроноработу», говорится в недавнем исследовании Robert Walters.

Результаты исследования были получены на фоне того, что 39 % сотрудников заявили, что политика гибкого рабочего графика в их организациях не соответствует их потребностям – большинство организаций применяют универсальный подход к гибкому рабочему графику, например, 2-дневный рабочий день или раннее завершение работы в пятницу.

Почти половина австралийцев заявили, что хроноработа улучшит их психическое здоровье, а 11 % людей выразили заинтересованность в экспериментах с моделью хроноработы, так что у этой тенденции есть потенциал для внедрения в австралийскую рабочую силу.

Хроноработа

В ходе опроса были выявлены дополнительные преимущества хроноработы. Значительные 42 % респондентов считают, что их психическое здоровье улучшится, если они смогут работать в соответствии со своим естественным режимом сна, что приведет к улучшению баланса между работой и личной жизнью. Кроме того, 39 % считают, что свобода выбора рабочего времени повысит их продуктивность и сосредоточенность. 9 % считают, что качество их сна значительно улучшится, а 10 % выразили любопытство по поводу этой концепции.

Развитие политики гибкого рабочего графика

На вопрос о том, какую политику гибкого рабочего графика они хотели бы внедрить в своей компании, на первом месте оказалась 4-дневная неделя (43 %), за ней следуют полностью удаленная работа (24 %) и работа из любой точки мира (23 %).

Питерс добавил, что «гибридная работа не должна рассматриваться как универсальное решение для гибкого графика работы. Вместо этого работодателям следует рассмотреть возможность включения элементов различных моделей гибкого труда, которые соответствуют их бизнесу, например, модели хроноработы, позволяющей ранним пташкам начинать и заканчивать раньше, а ночным совам – начинать позже и наверстывать время за счет более поздней работы. Такой подход может принести пользу с точки зрения морального состояния сотрудников, качества сна и уровня производительности».

Поскольку после пандемии политика гибкого рабочего графика осталась в силе, мнения о хроноработе, выявленные в ходе исследования Robert Walters, подчеркивают необходимость для организаций продолжать совершенствовать свою политику гибкого рабочего графика, чтобы идти в ногу с развивающимся персоналом.

Поскольку компании продолжают искать новые способы оптимизации производительности и приоритета баланса между работой и личной жизнью, хроноработа становится перспективным решением. С его потенциалом революционизировать глобальный рынок труда, это тенденция, которую не стоит игнорировать.

О компании Robert Walters

Robert Walters – одна из ведущих в мире специализированных консультационных компаний по подбору персонала с глобальным присутствием в 31 стране. Австралийское подразделение компании занимается подбором персонала в таких областях, как бухгалтерский учет и финансы, банковское дело, инженерное дело и операционная деятельность, общий менеджмент, управление персоналом, информационные технологии, юриспруденция, управление рисками, соблюдение нормативных требований и аудит, продажи, маркетинг и коммуникации, секретариат и поддержка бизнеса, а также цепочки поставок и закупки.

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