По истине мировой уровень: в НГУ прошел традиционный Научный пикник

Научный пикник по традиции развернулся во внутреннем дворике НГУ. Под главной башней университета была смонтирована праздничная сцена, а вокруг по всей территории расположились участники со своими тематическими палатками — студенческие клубы и организации, факультеты и институты НГУ, а также партнеры мероприятия.

Участников Пикника поприветствовал ректор НГУ Михаил Федорук, который в свое время тоже был студентом Новосибирского госуниверситета.

— Много лет назад ректор нашего университета Спартак Тимофеевич Беляев, напутствуя нас — первокурсников, сказал, что в университете мы проучимся пять лет, но наука и технологии не стоят на месте, поэтому главное, что мы должны вам дать — это понимание, что учиться надо в течение всей жизни. И сегодня у меня нет для вас никаких других «волшебных» рецептов, — сказал ректор НГУ.

Он также напомнил девиз университета «Мы не сделаем вас умнее, мы научим вас думать» и добавил, что именно благодаря умению думать и находить нестандартные решения выпускники НГУ добиваются столь значительных успехов в науке, бизнесе и других направлениях карьеры, которые они выбирают для себя.

Вслед за ректором выступили деканы факультетов и директора институтов в составе университета. Каждый нашел немало теплых и ободряющих слов как для «своих» первокурсников, так и для всех гостей Пикника в целом.

Руководитель новосибирского Академпарка Дмитрий Верховод напомнил, что их двери всегда открыты для студентов, выпускников и преподавателей НГУ.

— Чем раньше вы к нам придете, тем раньше вы начнете зарабатывать и тем интереснее и разнообразнее будет ваша жизнь, — подчеркнул он.

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк — генерального партнера Пикнина — Дмитрий Солнцев напомнил, что у компании давний позитивный опыт сотрудничества с НГУ. Более 200 выпускников университета уже работают в разных подразделениях крупнейшего финансового института страны, и Сбер всегда готов увеличить это число за счет новых коллег.

В числе совместных инициатив — Лаборатория СберЛаб — НГУ. Она даёт возможность студенту получать опыт работы без отрыва от учёбы, а на рынке труда, после окончания университета и лаборатории, он будет считаться опытным соискателем со стажем 1-2 года. В прошлом году 30 человек прошли стажировку в лаборатории. В рамках Научного пикника Сбер организовал лаунж-зону для отдыха и провел большой квест с участием «Школы 21», входит в индустрию образования Сбера.

Торжественные выступления являлись хоть и важной, но малой частью программы Пикника. Параллельно с работой главной сцены многие палатки проводили квесты, игры и конкурсы для всех желающих.

— Мы, театральная студия НГУ «КвARTира», открылись в октябре прошлого года, ставим спектакли, придумываем их с нуля и доводим до постановки. Внутри коллектива проводим театральные тренинги, практики, работаем с речью, пластикой, играем этюды. На Пикнике проводили театральные тренинги для всех желающих по 3 блокам: внимание, эмпатия, фантазия. В среднем на каждом тренинге было по 15 человек — это и первокурсники, и студенты, и выпускники, и просто жители Академгородка. Запомнилась тёплая атмосфера: участники отзывчивые, любопытные, инициативные. Появилось много интересных знакомств, которые, может быть, потом перерастут в дружбу. Этим же вечером мы с ребятами, которые пришли к нам на тренинг, собрались в кафе, сидели общались ещё несколько часов обо всем на свете. Больше всего запомнился момент, когда площадки уже заканчивали свою работу, а мы с ребятами стали танцевать под классные треки, играющие на сцене. В этот момент я ощущала такую беззаботность и свободу, будто мне не нужно вставать на следующий день к первой паре, — поделилась впечатлениями студентка второго курса Гуманитарного института и актриса театральной студии НГУ «КвARTира» Анна Ипатова.

Кроме креативных станций на площадках Пикника можно было с головой погрузиться в спортивную жизнь университета. Студенческий спортивный клуб «ЕНОТ» организовал интерактивные мини-игры. Каждый желающий смог попробовать себя в настольном футболе и хоккее, а также в классическом бадминтоне.

— Помимо игр мы организовали спортивную викторину, за ее прохождение можно было получить памятные наклейки. В целом Пикник давно стал классным мероприятием для знакомства с людьми и университетом. Мне кажется, что для НГУ и всего Академгородка это важная и полноценная замена классическому Первому сентября с колокольчиком и линейкой. Здорово, что студенческая жизнь может начинаться так круто и нестандартно. Важно отметить, что мероприятие дает полную свободу действий в зависимости от твоих желаний — ты можешь просто наслаждаться музыкой, можешь получить попкорн в подарок или зависнуть на фуд-корте, можешь устроить рейд по станциям и выиграть много мерча и наклеек, а можешь выбрать понравившийся студенческий клуб и вступить туда! Здесь действительно нет ограничений, — рассказывает член команды ССК «ЕНОТ» и студент второго курса Факультета информационных технологий Никита Фильчаков.

Первокурсники тоже не остались в стороне — каждый стремился узнать, увидеть и поучаствовать в как можно большем количестве активностей. По станциям Пикника гости прогуливались целыми семьями! Несмотря на небольшой моросящий дождь в самом начале, ближе к вечернему зажигательному концерту небо расчистилось, а финальное огненное шоу еще больше согрело души всех посетителей Научного пикника.

Всего в этом году в мероприятии приняло участие 26 студенческих клубов НГУ, 18 лабораторий и институтов, а также около сорока спонсоров. Научный пикник мирового уровня за семь часов работы площадок собрал сотни студентов разных курсов, преподавателей университета, а также гостей и жителей Академгородка.

