Политех впервые запустил программу специалитета «Биоинженерия и биоинформатика»

Политехнический университет Петра Великого впервые запустил программу специалитета по направлению «Биоинженерия и биоинформатика». Эта инициатива реализована при поддержке Фонда Генетических Инноваций и направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области генетических и биоинформатических технологий. Программа состоит из модулей, разработанных ведущими преподавателями Политеха, — кандидатами и докторами наук биологического и физико-математического профиля. Новое направление обеспечит студентам доступ к передовым знаниям и практическому опыту в современных лабораториях университета.

В 2020 году Президент России Владимир Путин отметил: Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей .

Запуск специалитета станет значимым шагом к реализации поставленных задач в рамках программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы.

В дополнение к государственной поддержке, развитие биоинженерии активно стимулируется и бизнес-структурами. Согласно исследованию консалтингового агентства Precedence Research, к 2034 году объём биологически ориентированных технологий в мировой экономике может достигнуть 4,61 трлн долларов. Эта тенденция демонстрирует важность подготовки квалифицированных специалистов в области биоинженерии и биотехнологии и открывает новые перспективы для будущих специалистов и инвесторов.

Студенты программы Политеха смогут изучать современные методы исследования живых организмов, модификации генетического материала, получение биообъектов с заданными свойствами, методы анализа больших данных, создание новых алгоритмов и программного обеспечения. Они получат возможность применять биоинженерные и биоинформатические технологии в медицине, сельском хозяйстве и промышленности, а также в фундаментальных и прорывных исследованиях. Это позволит им стать частью нового поколения учёных и инженеров, способных решать самые амбициозные задачи и вносить значимый вклад в развитие общества.

