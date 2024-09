Под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева состоялось заседание противоэпизоотической комиссии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Открывая очередное заседание Постоянно действующей противоэпизоотической комиссии, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев поздравил ветеринарных работников с профессиональным праздником и пожелал новых успехов в важном деле, которые все они делают.

Участники совещания рассмотрели текущую обстановку в сфере эпизоотического благополучия и меры, принимаемые по противодействию распространения АЧС и гриппа птиц. Другой важный фактор для профилактических мероприятий по АЧС – это достоверный учёт и регулирование численности диких кабанов. В этом направлении также необходимо проанализировать эффективность реализуемых мероприятий.

Дмитрий Патрушев обратил внимание глав регионов на то, что обеспечение продбезопасности и развитие экспортного потенциала отрасли напрямую связано с эпизоотическим благополучием, и призвал держать ситуацию на постоянном личном контроле. Также вице-премьер поручил главам субъектов наладить эффективное взаимодействие между ветслужбами и региональными органами по охране природы для реализации совместных мероприятий. Минсельхозу России следует предусмотреть ужесточение ответственности для владельцев сельхозживотных за их незаконное перемещение.

