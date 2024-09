Первокурсники ГУУ приглашаются на презентацию проектного обучения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

5 сентября 2024 года в Актовом зале Государственного университета управления пройдёт презентация проектного обучения для первокурсников.

Программа мероприятия включает выступления студентов, выпускников и представителей подразделений университета, посвящённые проектному обучению, формированию команд и возможностям поддержки проектного обучения в ГУУ.

Организационная встреча начнётся в 10:45.

Система проектного обучения – это одна из ярких отличительных черт Государственного университета управления. Она позволяет студентам с первого же курса применять теоретические знания при решении практических задач, учит взаимодействию в команде и коммуникациям с реальным заказчиком, позволяет зачесть реализованный проект в качестве курсовой работы.

Прилагаем программу встречи и с нетерпением ждём первокурсников, будет интересно.

Оргвстреча_по_проектному_обучению

