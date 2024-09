«Объединяя человеческие ресурсы и бренды»: представители Вышки начали работу на ВЭФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители НИУ ВШЭ приняли в мероприятиях первого дня стартовавшего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). Темами их выступлений стали расширение БРИКС и развитие образования и дальневосточного региона. Будущее высшего образования Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев выступил в сессии «Будущее высшего образования: движение к развитию». Речь шла о том, что достижение целей демографического и социально-экономического развития на Дальнем Востоке невозможно без подготовки востребованных специалистов, качественного высшего образования и развития научных исследований. Для поддержки развития университетов ДФО реализуется дальневосточный трек программы «Приоритет-2030», в вузах создаются передовые инженерные школы. Дальний Восток обеспечивает образование для дальневосточников, привлекает абитуриентов из других регионов России, экспортирует образование через зарубежных студентов, развивает научную деятельность, выстраивает системную кооперацию с бизнесом и ведущими университетами, необходимую для обеспечения темпов опережающего развития Дальнего Востока.

Модератор, исполняющий обязанности проректора по образованию, Университет науки и технологий МИСИС Андрей Воронин отметил, что НИУ ВШЭ является одним из ярчайших примеров образовательных организаций, которые влияют не только на своих студентов и партнеров, но и на целые регионы страны. Вышка исторически взяла на себя миссию поддержки регионов, а Дальний Восток стал для нее стратегически важным, ответил Евгений Терентьев. Университет реализует здесь проекты по всем трем ключевым направлениям: образование, наука и социальная миссия. Так, запуск филиалов в дальневосточных регионах позволяет более эффективно решать задачу по сохранению кадров. «Объединяя человеческие ресурсы и бренды, мы помогаем получать более качественное образование на территории и снижать вероятность оттока», — подчеркнул директор института образования. Он привел в пример сетевую программу с Тихоокеанским государственным университетом, которая помогает снабжать кадрами систему школьного образования края. В скором времени будет запущена программа подготовки кадрового резерва для системы общего образования Дальнего Востока. С Камчатским государственным университетом реализуется совместный научный проект «Зеркальная лаборатория» — ноухау Вышки. Проект социального воздействия по повышению качества школьного образования завершился два года назад в Якутии, второй аналогичный проект реализуется сейчас на Камчатке.

«Базовая идея в том, что мы вместе с коллегами из регионов перестраиваем систему профессиональной ориентации внутри и выстраиваем сетевое взаимодействие между всеми игроками — школа, колледж, университет, работодатель, — чтобы повысить возможность самореализации и снизить отток с территории», — пояснил Евгений Терентьев. Коме того, он упомянул социальный проект ВШЭ «Открываем Россию заново», в рамках которого студенты помогают территориям развиваться через социальные проекты. Также на сессии выступили: заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева, председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук Юрий Кульчин, и.о. ректора Забайкальского государственного университета Оксана Мартыненко, ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов, генеральный директор управляющей компании «Цифра инвест» Андрей Ремпель и и.о. генерального директора Корпоративного университета Сбербанка Наталья Осипчук. Эффективный БРИКС Руководитель Экспертного совета БРИКС — Россия, проректор НИУ ВШЭ, шерпа России в Женской двадцатке Виктория Панова выступила модератором сессии «Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности». Во вступительном слове она заявила, что текущий год стал знаковым для объединения, а расширение БРИКС в 2024 году повысило эффективность работы объединения. «С 1 января 2024 года БРИКС расширился. Никто даже не мог ожидать еще до Йоханнесбурга, даже накануне саммита, что произойдет такая значительная трансформация, и БРИКС прирастет практически в половину», — подчеркнула она.

В процессе расширения всегда возникают сложности, способные негативно повлиять на работу организаций, но авторитет БРИКС ничуть не рухнул, отметила Виктория Панова. Новые страны-члены объединения не просто интегрировались, но и зачастую предлагают собственные инициативы. «С учетом разнообразия в традициях, религии, культуры, в политической культуре, в финансово-экономических подходах, казалось бы, наоборот, это должно сделать работу группы невозможной. Но то, что делает БРИКС эффективным, это как раз его разнообразие», — указала руководитель совета. В истории БРИКС 2024 год является знаковым, отметили многие выступающие. Расширение объединения не только открывает новые окна возможностей, но и ставит сложные задачи. Сейчас внимание БРИКС сфокусировано на том, чтобы научиться действовать в новом составе и максимально быстро и эффективно интегрировать новых членов в работу объединения. Одновременно с этим существует потребность в выработке механизмов поддержания устойчивости и укрепления внутреннего единства среди стран БРИКС.

Также на сессии выступили: заместитель генерального директора, директор по азиатским исследованиям Института политических и международных исследований Алиреза Хода Голипур, член попечительского совета Al-Hewar Foundation for Studies and Humanities Researchs председатель Форума Евразии и БРИКС, член консультативного совета Всемирного форума экспертов туризма Мухамед Салах, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы «Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС» Экспертного совета БРИКС — Россия Дмитрий Суслов, заместитель генерального секретаря Китайского совета научно-исследовательских центров БРИКС Чжао Цзин и директор по развитию зарубежной сети АО «Российский экспортный центр» Дмитрий Прохоренко.

