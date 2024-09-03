Михаил Мишустин поздравил коллектив Медицинского университета ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского» с открытием вуза

Source: MIL-OSI Russian Language News
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Из стенограммы:
М.Мишустин: Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с открытием нового Медицинского университета.
Современный вуз основан на базе знаменитого Центра хирургии имени академика Бориса Васильевича Петровского. Крупнейшее медицинское учреждение обладает богатыми научными традициями, выдающимися школами сердечно-сосудистой, торакальной хирургии, трансплантологии, а также многопрофильной клиникой.
Такая инфраструктура даёт возможность вести фундаментальные исследования, в том числе в области регенеративной медицины, биопринтинга, разрабатывать новые подходы к лечению и профилактике заболеваний.
Это позволило впервые создать по‑настоящему уникальное высшее учебное заведение, где студенты могут получать не только глубокие теоретические знания, но и практические навыки, осваивать современные технологии в сфере здравоохранения.
Важно, что в научных и клинических подразделениях центра будущие медики будут участвовать в проводимых исследованиях, включая прикладную науку, учиться оказывать высокотехнологичную хирургическую помощь, диагностировать, овладевать передовыми методами лечения и медицинской реабилитации.
Дорогие первокурсники!
Вы с успехом прошли серьёзные вступительные экзамены и получили возможность обучаться лечебному делу у известных врачей и профессоров. Сейчас начинается самый интересный и важнейший период – время освоения профессии. Пусть учебный год будет для вас наполнен незабываемыми впечатлениями, дружеским общением и, конечно, новыми знаниями.
Желаю преподавателям и студентам Медицинского университета удачи, новых достижений и самых ярких открытий.
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http://government.ru/news/52540/