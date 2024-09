Марат Хуснуллин: Приняты управленческие решения по 618 незавершённым объектам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ принял управленческие решения ещё по 86 недостроям, включённым в федеральный реестр объектов незавершённого строительства. Всего по итогам пяти заседаний приняты решения в отношении 618 объектов. Среди недостроев – учебные корпуса, медицинские учреждения, дамбы, очистные сооружения, участки автодорог, школы и другие социальные учреждения. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Сегодня Правительство и Минстрой ведут большую работу по сокращению капитальных объектов незавершённого строительства. Благодаря решению этих задач жители получат долгожданные социальные учреждения, дороги, коммунальную инфраструктуру или другие необходимые для комфортной жизни объекты. Вдобавок появляются новые рабочие места. Принятие решений по незавершённым объектам также положительно влияет на общий облик населённого пункта. Для этого были разработаны новые подходы, утверждена вся необходимая нормативная правовая база и создан федеральный реестр недостроев. На данный момент в нём находятся 630 объектов. На сегодня почти по всем им штаб принял управленческие решения. Так, 276 объектов будут достроены, 213 приватизированы и 129 снесены», – сказал Марат Хуснуллин.

В федеральный реестр включаются незавершённые объекты, финансируемые полностью или частично за счёт федеральных средств. Информация о необходимости внесения объектов в реестр поступает от главных распорядителей федерального бюджета в Минстрой. Представленные данные проверяет и рассматривает межведомственная комиссия.

Включение объекта в федеральный реестр позволяет в дальнейшем президиуму правкомиссии по региональному развитию принять решение о целесообразности завершения строительства, приватизации объекта либо его сноса. После принятия решения о достройке главные распорядители формируют пошаговый план для реализации проекта.

«Работа по формированию реестра и принятию управленческих решений ведётся в цифровом формате на базе ГИИС „Электронный бюджет“. Под данные задачи был разработан отдельный модуль, и сегодня все заинтересованные органы власти могут увидеть ход реализации работ. С момента начала ведения федерального реестра объектов незавершённого строительства приватизировано 23 объекта, достроен 21 и снесено 18», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Кроме того, для ликвидации недостроев регионам будут предоставляться субсидии для завершения строительства или реконструкции объектов, которые не были сданы в установленные сроки. Постановление о правилах их предоставления Правительство утвердило в июне этого года.

