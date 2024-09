Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Проект модернизации ЖКХ будет реализован в Норильске

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрил проект модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением льготного займа за счёт средств Фонда национального благосостояния в Красноярском крае.

«Программа модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением средств ФНБ входит в социально-экономическую инициативу Правительства “Инфраструктурное меню„ – одну из самых востребованных у регионов. Задача программы, которая реализуется под кураторством Минстроя России, – обеспечить надёжную работу объектов ЖКХ для комфортной жизни людей. В том числе благодаря ей в регионах поступательно решаются накопившиеся годами проблемы в отрасли. С 2022 года, когда она стартовала, качество коммунальных услуг улучшилось уже для 10,8 миллиона россиян. Новый проект в Красноярском крае, который мы одобрили с коллегами, реализуют в Норильске. Там проведут реконструкцию магистрального коллектора по улице Бауманской в районе Талнах», – отметил Марат Хуснуллин.

На объекте обновят сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с полной заменой строительного конструктива. На участках выполнят гидро- и теплоизоляцию строительных конструкций. Также установят системы оперативно-дистанционного контроля, освещения, пожарной безопасности, охранной сигнализации, сигнализации газовой защиты, приточно-вытяжной естественной вентиляции.

«Это очень важное решение. Для всех жителей края, а особенно для наших северян, тепло в домах – это непременное условие для комфортной жизни. В Норильске реализуется комплексный план социально-экономического развития города до 2035 года. Модернизация городской системы теплоснабжения – одно из важнейших направлений этого плана наряду с обновлением жилого фонда, реконструкцией объектов социальной инфраструктуры и созданием комфортной городской среды. В Красноярском крае по программе модернизации коммунальной инфраструктуры с участием средств ФНБ уже был выполнен ряд работ. Программа позволила обновить часть инженерных сетей в Красноярске. Кроме того, ведутся работы по модернизации объектов теплоснабжения в Канске и посёлке Мотыгино», – сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Общая стоимость проекта составляет 777,5 млн рублей, в том числе размер займа за счёт средств ФНБ – 622 млн рублей. Оператор программы – ППК «Фонд развития территорий».

«С помощью льготных займов из средств Фонда национального благосостояния в Красноярском крае уже обновили 31,6 км инженерных сетей. В целом в регионах Сибирского федерального округа эта программа на сегодня позволила повысить качество жизни 2,3 миллиона человек в результате модернизации 96,9 км инженерных сетей и 29 объектов водоснабжения и теплоснабжения, например котельных. Работы по модернизации коммунальной инфраструктуры продолжаются», – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В целом на сегодняшний день президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил 238 проектов модернизации ЖКХ за счёт средств ФНБ в 76 регионах.

По поручению Президента разрабатывается комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года, которая будет включать различные механизмы и источники, включая внебюджетные.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52547/

MIL OSI