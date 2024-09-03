Максим Ликсутов: первые вагоны новейшего российского поезда «Белый кречет» отправятся в Санкт-Петербург по ВСМ к 2028 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Московский метрополитен

Мэр Москвы Сергей Собянин представил макет новейшего отечественного поезда «Белый кречет» для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, проект которой инициировал президент России Владимир Путин, на выставке «Манежный вокзал: Московский транспорт 2030». Поезд будет развивать скорость до 400 км/ч.

Во время презентации в Манеже был подписан договор на поставку 41 российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали HSR-1 «Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург».

В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, генеральный директор ООО «HSR Две столицы» Олег Тони, генеральный директор ОАО «ГТЛК» Евгений Дитрих, генеральный директор ОАО «Группа Синара» Виктор Леш и Анатолий Гавриленко, генеральный директор ЗАО «Лидер» – компании, организующей финансирование проекта за счет средств негосударственных пенсионных фондов.

Инновационный российский подвижной состав отвечает самым высоким стандартам безопасности и комфорта. Все ключевые компоненты производятся в России, а сборка и ввод в эксплуатацию осуществляются на заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, отечественные поезда безопасны и комфортны. Каждый поезд состоит из 8 вагонов с несколькими классами обслуживания. Поездка на поезде до Санкт-Петербурга будет почти в два раза быстрее, чем на «Сапсане», и займет всего 2 часа 15 минут. Первые вагоны отправятся в Санкт-Петербург в 2028 году.

Время в пути между Москвой и Тверью составит 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом – 29 минут. Из Зеленограда до центра Москвы можно будет доехать всего за 14 минут.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы представили уникальную транспортную экспозицию в Центральном выставочном зале «Манеж». Часть экспозиции посвящена проекту президента Владимира Путина – HSR-1. Первые вагоны новейшего поезда «Белый кречет» отправятся в Санкт-Петербург по HSR в 2028 году.

Основные проектные решения для создания первого в России высокоскоростного поезда HSR-1 были разработаны в Москве. Некоторые комплектующие для высокоскоростных поездов будут производиться на московских предприятиях. Срок службы поездов – 30 лет, в течение которых производитель будет нести ответственность по контракту жизненного цикла», – сказал Максим Ликсутов.

Наряду с моделью поезда HSR посетители Манежной площади смогут увидеть новейшие поезда «Иволга 4.0», вагон метро «Москва-2024» и обновленный электробус «Камаз». На внутренней выставке представлен мультимедийный поезд HSR, где посетители могут совершить виртуальное путешествие по маршруту высокоскоростной железной дороги и познакомиться с достопримечательностями городов по пути следования.

Выставка «Манежный вокзал: Московский транспорт 2030», на которой представлен макет, является частью форума-фестиваля »Территория будущего: Москва 2030» и стала самой посещаемой за всю историю Манежа. Вход свободный, выставка работает до 8 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж».

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