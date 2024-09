Заседание Правительства (2024 год, №24)

Source: MIL-OSI Russian Language News

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере„ и статью 341 Федерального закона “О физической культуре и спорте в Российской Федерации„»

Законопроект направлен на реализацию Федерального закона от 13 июля 2020 года №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» с 1 января 2025 года на всей территории Российской Федерации.

2. О проекте федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Малайзии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от налогообложения и Протокола к нему»

Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение и протокол к нему, подписанные в Путраджае 17 мая 2024 года.

3. О проекте федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»

Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в Сухуме 7 мая 2024 года.

4. О выделении Минфину России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации

Реализация положений проекта распоряжения позволит решить ряд социально-экономических задач, важных для развития девяти регионов.

5. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №78299-8 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»

Проект поправок направлен на совершенствование порядка использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

6. О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1038 (в части внесения изменения в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)

Проект постановления направлен на утверждение Минстроем России собирательных классификационных группировок видов экономической деятельности в установленных сферах деятельности министерства в целях формирования официальной статистической информации в отраслях строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

7. О выделении Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджету Саратовской области в целях реализации объекта «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия “Затон„ г. Саратов (3 этап)»

Принятие проекта распоряжения Правительства Российской Федерации позволит обеспечить создание полноценного берегоукрепительного пояса и использование набережной как центра общественной и культурной деятельности Саратова.

8. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона “О ветеранах„»

Законопроект направлен на повышение уровня социальной защищённости прокуроров и сотрудников Следственного комитета, выполнявших свои служебные обязанности в условиях боевых действий.

9. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Законопроект направлен на создание механизмов ограничения ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления за исполнение переданных полномочий только в объёме субвенций, переданных на их реализацию из федерального бюджета и (или) бюджетов субъектов Российской Федерации.

10. О выделении Минэкономразвития России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Северная Осетия – Алания и Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, за апрель – май 2024 года

Разработка проекта акта продиктована необходимостью софинансирования расходных обязательств Республики Дагестан, Республики Северная Осетия – Алания и Республики Ингушетия, возникающих при реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

11. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Оренбургской области для возмещения расходов, понесённых бюджетом Оренбургской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году

