Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону вместе с врио руководителя Росмолодёжи Денисом Ашировым и губернатором Василием Голубевым ознакомился с работой нескольких волонтёрских объектов.

В частности, Дмитрий Чернышенко посетил единый федеральный склад гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ, который с 2022 года стал центром по приёму, сортировке и распределению гуманитарной помощи. На склад с февраля 2022 года начали поступать фургоны с гуманитарным грузом для пунктов временного размещения, а затем и для участников специальной военной операции. За это время принято и передано более 20 тыс. тонн гуманитарной помощи. К работе склада было привлечено около 15 тысяч волонтёров.

Заместитель Председателя Правительства России пообщался с добровольцами и поблагодарил их за самоотдачу и энтузиазм, который они сохраняют, выполняя огромный объём работы.

«С одной стороны, вы находитесь в более спокойном месте, с другой – несёте огромную ответственность и миссию. Вы делаете важнейшую работу для новых регионов, дарите самое ценное – своё время, невосполнимый ресурс. За это вам низкий поклон. Я рад, что такой всероссийский центр гуманитарной помощи находится именно здесь, в Ростовской области. Ваша работа – это пример самоотверженности и заботы о будущем, и я уверен, что вы, будущие лидеры, сможете реализовать свои таланты и принести пользу нашей стране», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В ходе посещения склада было предложено создать платформу для эффективной координации помощи. Она должна объединить всесторонний анализ потребностей, типовых ситуаций и запросов, оптимизировать процессы обработки заявок, доставки и логистики. Это позволит повысить эффективность работы волонтёров и гарантировать оперативную доставку помощи людям.

«С самого первого дня работы единого склада я здесь часто бывал. И всегда видел здесь людей, которые искренне занимаются волонтёрской работой. За это вам большое спасибо! То единение, что сложилось здесь, на базе этого центра, оно показывает, как можно дарить добро. Этот год в Ростовской области – Год добрых дел. По итогам года поощрим самых активных. Понимаю, что иногда вам бывает сложно. Но именно в таких ситуациях объединяются люди, и это позволяет нам побеждать. Добра, счастья и, конечно, удачи!», – пожелал Василий Голубев, обращаясь к ребятам.

С августа этого года гуманитарная помощь собирается и отправляется в Курскую область. На сегодня уже отправлено более 120 тонн – это питьевая вода, продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежда и технические средства.

«Усилия Федерального агентства в рамках трека „Росмолодёжь.Добро“ нацелены на создание и улучшение возможностей для всестороннего развития молодых людей как неравнодушных к проблемам и чаяниям окружающих. Прямо сейчас волонтёры продолжают помогать в ликвидации последствий атак на приграничные регионы. Их добрая воля – одна из важнейших ценностей в молодёжной среде, пример подражания для других. Вместе с тем и развитие добровольческой инфраструктуры сегодня имеет огромное значение в процессе самореализации молодых. Миллионы людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность, – это уже большой результат. Но важнее гражданская и человеческая сопричастность, которая сегодня, несомненно, является частью нормы для каждого в нашей стране. Всё это сочетается в подрастающем поколении – приверженность к единению в трудную минуту, милосердие, взаимопомощь», – подчеркнул Денис Аширов.

В Ростове-на-Дону врио руководителя Росмолодёжи Денис Аширов и глава региона Василий Голубев также показали Дмитрию Чернышенко региональный молодёжный центр «ДонМолодой», который был открыт в июне этого года в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина. Это первая в регионе многофункциональная точка притяжения молодёжи. Здесь проходят лекции, мастер-классы и другие активности для молодых людей. С момента открытия здесь проведено почти 80 мероприятий, в которых приняли участие более пяти тысяч человек.

На территории центра расположились региональная платформа «Донволонтёр» и Ростовпатриотцентр. Напомним, что по итогам 2023 года работа донского волонтёрского сообщества позволила региону стать лидером в стране по реализации добровольчества, привлечь более 327 тысяч волонтёров.

Здесь также функционируют арт-пространство и медиацентр, мультиформатное пространство студенческих отрядов «СО.Здание», музей студенческих отрядов, коворкинг-пространства, фотостудия, студия звукозаписи, конференц-зал, переговорная и другие пространства.

В рамках поездки состоялось возложение цветов к памятнику воинам СВО –выпускникам военного учебного центра Донского государственного технического университета.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52541/

MIL OSI